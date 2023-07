Rainer Irle nimmt bei ams Osram die Tätigkeit als CFO auf. Er wurde im März 2023 in diese Funktion berufen. Vor seinem Wechsel zu ams Osram war Rainer Irle als CFO bei der Siltronic AG tätig, einem der weltweit größten Hersteller von hochreinen Silizium-Wafern für die Halbleiterindustrie. Er sagt: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem weltweiten Team von Experten Wert für unsere Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter zu schaffen und unsere finanzielle Position weiter zu stärken." Die Bawag hat eine Vorschau auf die Ergebnisse für das 2. Quartal 2023 veröffentlicht und reagiert damit offenbar auf die Kritik des aktivistischen Investors Petrus Advisers, der einen Brief mit Warnisgnalen an die europäische Bankenaufsicht ...

