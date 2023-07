Nach dem starken Wochenabschluss zum Halbjahresende startet der DAX am Montag mit weiteren Gewinnen in den neuen Monat. Das Rekordhoch von Mitte Juni bei 16.427 Punkten rückt wieder in den Fokus. Auch bei den Rohöl-Preisen geht es zum Wochenstart wieder nach oben. Russland und Saudi-Arabien sehen sich zu einem weiteren Schritt genötigt.Die Ölpreise haben am Montag mit Aufschlägen auf neue Kürzungsschritte großer Förderländer reagiert. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent ...

