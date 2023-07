Tesla Aktie zieht kräftig an - Preissenkungen schlagen durch

Die Tesla Aktie verteuert sich am Montag im vorbörslichen Geschäft um satte sechs Prozent, nachdem die jüngsten Preissenkungen ihre Wirkung entfalten. Anleger könnten damit die psychologische 300-Dollar-Marke ins Visier nehmen. Allein im Monat Juni hat sich ein Anteilsschein um über 28 Prozent verteuert und damit seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. 10 Prozent mehr Fahrzeugauslieferungen als im Vorquartal Der führende US-Hersteller von Elektrofahrzeugen hat im Zeitraum April bis Juni insgesamt 466.140 Fahrzeuge ausgeliefert und damit 10 Prozent mehr als im Vorquartal bzw. 83 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auch die Lücke zwischen der Anzahl der von Tesla produzierten und ausgelieferten Autos verringerte sich im zweiten Quartal auf 13.560 von 17.933 in den vorangegangenen drei Monaten.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

