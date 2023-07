NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Beginn um 0,19 Prozent auf 112,05 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries stieg im Gegenzug auf 3,84 Prozent.

Wegen des Unabhängigkeitstags am Dienstag findet zu Wochenbeginn am Anleihemarkt ein verkürzter Handel statt. Interessanteste Datenveröffentlichung ist der ISM-Index für die Industrie. Der Indikator weist einen hohen Gleichlauf mit der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung auf und wird deshalb von Analysten und Marktteilnehmern stark beachtet. Im Handelsverlauf werden außerdem Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet./bgf/jsl/men