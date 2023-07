München (ots) -Dauerstreit in der Ampelkoalition und schlechte Umfragewerte für die Regierungsparteien: Hat die Opposition die besseren Lösungen für die großen Probleme der Zeit? Welche Verantwortung tragen die Unionsparteien für den Höhenflug der AfD? Im Studio Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef Markus Söder.Russische Atomwaffen in Belarus: Wie groß ist die Bedrohung für die Nato?China und die USA auf Kollisionskurs: Steht mit dem Konflikt um Taiwan die nächste globale Krise bevor? Darüber sprechen der langjährige Moderator des ZDF-heute journal Claus Kleber und der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger.Es erklären, kommentieren und diskutieren der Schauspieler Walter Sittler, die Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks Katharina Hambergerund die Welt-Journalistin Hannah Bethke.Die Gäste:Markus Söder, CSU (Ministerpräsident Bayern)Wolfgang Ischinger (ehem. Botschafter und Außenpolitik-Experte)Claus Kleber (Journalist und Dokumentarfilmer)Walter Sittler (Schauspieler)Katharina Hamberger (Deutschlandfunk)Hannah Bethke (Die Welt)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5549169