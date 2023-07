Die TUI-Aktie zeigt sich zum Start in die neue Woche deutlich freundlicher - aktuell steht ein Plus von rund 3% auf der TUI-Kurstafel. Das ist auch dringend nötig, denn TUI-Aktionäre haben in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 23% an Wert verloren und auch das langfristige Bild sieht nicht viel besser aus. Denn: TUI-Aktie im Fokus Anleger verloren mit TUI-Aktien seit 2013...

Den vollständigen Artikel lesen ...