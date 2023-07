Tesla hat am Sonntag seinen Bericht zur Fahrzeugproduktion und -auslieferung für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Dabei hat der Elektroauto-Pionier die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Goldman Sachs hob in der ersten Reaktion auf die Zahlen das Kursziel für die Aktie an.Tesla lieferte Im zweiten Quartal 466.140 Fahrzeuge aus. Produziert wurden 479.700 Stromer. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich, die Wall Street erwartete für den am 30. Juni 2023 endenden ...

