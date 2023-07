München (ots) -- Einreichung des auf die Variante XBB.1.5 des Coronavirus angepassten, monovalenten Impfstoffs bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) durch Moderna erfolgt- Bereitstellung des angepassten Vakzins zur Impfsaison im Herbst/Winter 2023 geplant, vorbehaltlich einer Zulassung- Zukünftiges Leben mit einem dauerhaft zirkulierenden Coronavirus in Deutschland erwartet- Hoher Präventionsbedarf bei Menschen über 60 Jahren sowie Menschen mit bestimmten altersunabhängigen Vorerkrankungen, Immungeschwächten und Kontaktpersonen[1]Moderna, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, das bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und -Therapeutika Pionierarbeit leistet, hat die Einreichung seines auf die Variante XBB.1.5 des SARS-CoV-2-Virus angepassten, monovalenten Impfstoffs bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) bekanntgegeben. Mit der Anpassung auf die dominierende XBB-Variante[2] trägt Moderna die Empfehlungen der Regulationsbehörden EMA und FDA (Federal Drug and Food Administration) sowie die der World Health Organization (WHO) mit.[3,4,5] "Experten erwarten, dass COVID-19 endemisch, also regelmäßig in Wellen auftreten wird",[6] erklärt Dr. Gerald Wiegand, Geschäftsführer von Moderna Germany. "Deshalb ist es wichtig, dass gerade für Risikogruppen[1] das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs reduziert wird. Der auf die XBB.1.5-Variante angepasste Impfstoff von Moderna soll sie entsprechend schützen, vorbehaltlich einer Zulassung." Wiegand weiter: "Man kann SARS-CoV-2 wahrscheinlich mit den Influenzaviren vergleichen. Hier wird die Impfstoffzusammensetzung jährlich von der WHO an die aktuell zirkulierenden Influenzaviren angepasst. Da SARS-CoV-2 mutiert, könnte dies dazu führen, dass sich auch die Zusammensetzung aller Impfstoffe gegen COVID-19 von Jahr zu Jahr ändert. Einmal im Jahr zu impfen, vorzugsweise im Herbst, wird also unser neuer Normalzustand und ist von der Ständigen Impfkommission[1] für bestimmte Personengruppen empfohlen."Lesen Sie hier, für wen laut Ständiger Impfkommission (STIKO) eine COVID-19-Impfung zur jährlichen Routine werden sollten und wie man Selbstfürsorge und Schutz von älteren und anderen vulnerablen Personen in das Leben mit dem Virus integrieren kann."Leben mit dem Virus" - was bedeutet das?Sicherlich hat jede:r schon einmal den Satz "Wir müssen jetzt lernen, mit dem Virus zu leben" gehört. Darin schwingt mit: Eine COVID-19-Erkrankung ist zum "normalen Lebensrisiko" geworden. Zudem hat die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand aufgrund von SARS-CoV-2 für beendet erklärt[7] und man ist versucht, daraus abzuleiten, COVID-19 sei vorbei. Doch ist das wirklich so? "Die WHO spricht wörtlich von einem etablierten und dauerhaften Gesundheitsproblem[7], das COVID-19 nun darstellt", erklärt Dr. Alfred von Krempelhuber, Medizinischer Direktor von Moderna Germany. "COVID-19 ist also nicht vorbei. Entsprechend sollten insbesondere ältere Menschen und Personen mit einem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf ihren Impfstatus zusammen mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin regelmäßig prüfen und eine jährliche Auffrischungsimpfung in Betracht ziehen." Von Krempelhuber ergänzt, es sei für alle Menschen weiterhin wichtig, wachsam gegenüber COVID-19 zu bleiben: "Da eine SARS-CoV-2-Infektion auch Spätfolgen wie zum Beispiel eine Long-COVID-Erkrankung nach sich ziehen kann, empfiehlt es sich für alle Altersgruppen, eine Infektion oder Reinfektion zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit einer Weitergabe des Virus zu reduzieren. Bewährte Hygienemaßnahmen bieten sich an, weitergeführt zu werden, gerade im Kontakt mit älteren, immungeschwächten und anderen gefährdeten Personen. Je schwerer wir es dem Virus machen, neue Wirte zu finden, desto besser kann es eingedämmt werden", so der Experte.Wer genau sollte sich mit dem variantenangepassten Impfstoff impfen lassen?Die jüngsten STIKO-Empfehlungen[1] beinhalten eine jährliche COVID-19-Auffrischungsimpfung "präferentiell mit einem Varianten-adaptierten mRNA-Impfstoff" für über 60-Jährige, Menschen mit Vorerkrankungen, Bewohner:innen von Pflegeeinrichtungen sowie medizinisches Personal mit direktem Patient:innen- oder Bewohner:innenkontakt und Familienangehörige sowie Personen mit engem Kontakt zu Immunsupprimierten.[1] Die COVID-19-Impfung wurde in die allgemeinen STIKO-Impfempfehlungen 2023 aufgenommen.[1]Wann wird es den variantenangepassten COVID-19-Impfstoff von Moderna geben?Zur Verfügbarkeit des variantenangepassten Impfstoffs sagt Wiegand: "Wir planen, dass der angepasste mRNA-Impfstoff von Moderna rechtzeitig für die hiesige Impfsaison im Herbst zur Verfügung stehen wird, vorbehaltlich seiner Zulassung." 