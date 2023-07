Berlin (ots) -Mit ihren Pools und Rutschenwelten sind Deutschlands Erlebnisbäder ein ganzjährig beliebtes Ziel. Aber wie sieht es mit der Hygiene in den Bädern aus? Das wollte TRAVELBOOK wissen und hat in fünf der beliebtesten Erlebnisbäder Deutschlands an verschiedenen Stellen Stichproben genommen. Diese wurden anschließend die auf Keime und Enterobakterien (Bakterien der Darmflora), darunter explizit auch Escherichia Coli (E.Coli), untersucht. Erschreckend: In vier der fünf Bädern fanden sich in den Duschen Fäkalkeime, in zwei sogar in deutlich erhöhter Zahl. "Bei zwei Proben waren die Konzentrationen so hoch, dass ich von einem deutlichen Hygienemangel sprechen würde", sagt Dr. Michael Kaldorf, Geschäftsführer der MikroLab Kaldorf GmbH, welche die Probenanalyse durchführte."Bedenklich" sind laut dem Experten auch die Ergebnisse bezüglich zweier Proben auf Restauranttischen, auf denen sich ebenfalls hohe Keimzahlen fanden. "Hier sind die Gesamtkeimzahlen mindestens um den Faktor zehn höher, als es für Oberflächen akzeptabel ist, auf denen Lebensmittel verarbeitet werden", so Dr. Kaldorf.Die gesamte Analyse im Überblick sowie weitere Informationen zur Methodik finden Sie hier: www.travelbook.de/news/keimtest-deutsche-erlebnisbaederHinweis: Bei der Keimanalyse handelt es sich um eine Stichprobe, die Ergebnisse sind nicht repräsentativ.TRAVELBOOK ist Deutschlands größtes Online-ReisemagazinReichweite: 5,45 Mio. Visits im Juni 2023 (IVW)Pressekontakt:Larissa Königs, Redaktionsleiterin TRAVELBOOK.deMail: larissa.koenigs@travelbook.deTel.: +49 30 2591 79975Original-Content von: TRAVELBOOK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140521/5549249