Wenn die Herde zu euphorisch den Bullen hinterherrennt, wird ein Aktienexperte besonders skeptisch. Welche Gefahr derzeit immer größer werde und wie Anleger trotzdem ordentliche Gewinne realisieren könnten, erklärt er...

Stefan Klotter, Chef des Börsendienstes FAST BREAK, antwortet auf unsere Frage, ob die Sommerrallye jetzt abgesagt sei oder es kursseitig größtenteils eine überschaubare Sommerflaute geben werde, wie folgt:

"Wenn Big-Tech Schnupfen hat, sind die Indizes im Nu erkältet. Gut zu beobachten in den letzten Tagen, als Nvidia, Tesla oder Microsoft ein paar Prozent eingebüßt haben. Es bleibt nicht aus, dass solche Werte nach ihren fulminanten Rallyes korrigieren. Dass dann die kompletten Indizes sofort ins Wanken geraten, liegt an der Übergewichtung dieser Titel im Vergleich zu den anderen Unternehmen im S&P 500 oder im Nasdaq 100. Der angeblich neue Bullenmarkt wird weiterhin weder in der Breite noch in der Tiefe getragen.

Leading Economic Index zeigt weiterhin Rezession an



Auch im Mai ging der Leading Economic Index zurück. Der Frühindikator für die Wirtschaftsentwicklung in den USA fiel um 0,7 Prozent nach einem Rückgang im April um 0,6 Prozent.

In den letzten sieben Monaten sank der Index bereits um 4,3 Prozent. Ursachen für die prognostizierte nachlassende Konjunktur sind laut Conference Board die steigenden Zinsen in Kombination mit einer weiterhin hohen Inflation. Das Conference Board geht von einer schrumpfenden US-Wirtschaft von Q3 2023 bis Q1 2024 aus. Die anhaltende Straffung der Geldpolitik sowie sinkende Staatsausgaben treiben die USA in die Rezession", so die Analyse von Stefan Klotter von FAST BREAK.

Und wie sollten Anleger sich jetzt verhalten? "Risk-On / Risk-Off-Signale beachten!", so Klotter.

"Auf der einen Seite neuer Bullenmarkt, auf der anderen stehen die Indikatoren auf Rezession.



1.Gewinne mitnehmen ist nie verkehrt



2. Achten Sie darauf, zu welchem Zeitpunkt die Profis von riskanten Tech-Werten in konservativere Titel wie Utilitites, Consumer Staples oder Health wechseln und sie die Cash- sowie die Anleihenquote erhöhen.



3. Es ist keine Schande, auch von fallenden Kursen zu profitieren. Im Gegenteil. Die Möglichkeit, Shorttrades einzugehen, erhöht die Flexibilität der Anleger in diesen volatilen Zeiten", so die konkreten Tipps vom FAST BREAK-Mastermind Stefan Klotter.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

