DJ MÄRKTE USA/Behaupteter Start in Brückentag - Tesla nach Rekordquartal sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Vor dem Unabhängigkeitstag in den USA dürfte sich am Montag an der Wall Street wenig tun, zumal am Brückentag zum 4. Juli nur ein verkürzter Handel stattfindet. Der Dow-Jones-Index liegt kurz nach Handelsbeginn wenig verändert bei 34.350 Punkten, der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes bewegen sich ebenfalls nah an den Freitagschlussständen. Der Aktienmarkt schließt bereits um 19.00 Uhr MESZ, drei Stunden früher als üblich, der Anleihemarkt um 20.00 Uhr MESZ.

Nach den kräftigeren Aufschlägen zum Schluss der Vorwoche und dem gleichzeitigen Halbjahresultimo könnten Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen, heißt es im Handel. Im ersten Halbjahr hatten Zinserhöhungen und damit verbundene Rezessionssorgen dem US-Aktienmarkt kaum etwas anhaben können, unter anderem, weil sich die US-Wirtschaft unerwartet robust zeigte. Der als vergleichsweise zinsempfindlich geltende Nasdaq-Composite-Index mit vielen Technik- und Wachstumsaktien legte um fast 32 Prozent zu, beim S&P-500 waren es immerhin 16 Prozent. Der Nasdaq-100-Index, der stärker von Schwergewichten wie Apple, Microsoft oder Nvidia geprägt wird, machte sogar einen Satz um fast 40 Prozent. Eine solche Entwicklung dürfte im zweiten Halbjahr kaum wiederholbar sein, spekulieren Marktteilnehmer und gehen zunächst von einer Verschnaufpause aus.

Für Impulse könnten im Handelsverlauf anstehende Konjunkturdaten sorgen, allen voran der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes. Er wird mit 47,3 Punkten zwar im Kontraktion anzeigenden Bereich erwartet, aber über dem Vormonatsstand von 46,9.

Tesla von Absatzzahlen gestützt

Die Tesla-Aktie zieht um 6,7 Prozent an. Der Elektroautobauer hat im zweiten Quartal dank drastischer Preissenkungen 83 Prozent mehr Autos ausgeliefert - weltweit mehr als 466.000 Fahrzeuge, was zugleich einen Quartalsrekordwert darstellt. Tesla strebt ein durchschnittliches jährliches Auslieferungswachstum von 50 Prozent an, hat sich für dieses Jahr jedoch ein bescheideneres Ziel gesetzt. Im ersten Quartal betrug das Plus 36 Prozent.

Im Sog von Tesla verbessern sich Rivian um 13,1, Nio um 6,0 und Xpeng um über 10 Prozent. Die Kurse der traditionellen Autobauer Ford und General Motors legen mit 1,4 bzw 0,9 Prozent deutlich weniger zu.

Etwas gesucht sind Aktien aus dem Ölsektor, denn die Ölpreise ziehen um rund 1 Prozent an. Treiber sind Berichte, wonach Saudi-Arabien die Produktionsdrosselung fortsetzt. Demnach will das Land seine Förderbeschränkung um einen weiteren Monat verlängern. Der S&P-500-Subindex der Ölwerte gewinnt 0,5 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.345,17 -0,2% -62,43 +3,6% S&P-500 4.447,44 -0,1% -2,94 +15,8% Nasdaq-Comp. 13.816,03 +0,2% 28,11 +32,0% Nasdaq-100 15.205,91 +0,2% 26,70 +39,0% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,91 +2,1 4,89 49,3 5 Jahre 4,14 -1,2 4,15 13,8 7 Jahre 3,97 -3,2 4,00 0,1 10 Jahre 3,81 -2,9 3,84 -6,8 30 Jahre 3,83 -3,0 3,86 -13,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 18:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0911 +0,0% 1,0916 1,0922 +1,9% EUR/JPY 157,62 +0,1% 157,45 157,78 +12,3% EUR/CHF 0,9796 +0,4% 0,9766 0,9771 -1,0% EUR/GBP 0,8597 +0,1% 0,8592 0,8592 -2,9% USD/JPY 144,45 +0,1% 144,43 144,46 +10,2% GBP/USD 1,2691 -0,1% 1,2678 1,2712 +4,9% USD/CNH (Offshore) 7,2521 -0,2% 7,2531 7,2670 +4,7% Bitcoin BTC/USD 30.628,37 +0,2% 30.642,50 30.017,89 +84,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,84 70,64 +0,3% +0,20 -10,7% Brent/ICE 75,64 75,41 +0,3% +0,23 -9,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,69 37,10 -6,5% -2,41 -53,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.922,93 1.920,08 +0,1% +2,85 +5,4% Silber (Spot) 22,93 22,78 +0,7% +0,15 -4,3% Platin (Spot) 913,50 905,38 +0,9% +8,13 -14,5% Kupfer-Future 3,77 3,74 +0,7% +0,03 -1,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

