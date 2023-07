DJ S&P Global: Aktivität in US-Industrie im Juni mit nachlassender Tendenz

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juni im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 46,3 von 48,8 Punkten. Volkswirte hatten diesen Stand erwartet, der dem Wert der ersten Veröffentlichung entspricht. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Die Verfassung des produzierenden Sektors in den USA hat sich im Juni abrupt verschlechtert", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Damit steigt die Sorge vor einem Abgleiten der US-Wirtschaft in einer Rezession im zweiten Halbjahr."

July 03, 2023

