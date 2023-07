Mainz (ots) -Stabhochsprung am Düsseldorfer Rheinufer und Kanu-Polo im Duisburger Innenhafen gleich zum Auftakt der Finals Rhein-Ruhr: Am Donnerstag, 6. Juli 2023, 14.15 Uhr im ZDF, begrüßt Moderator Sven Voss die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem abwechslungsreichen Sportnachmittag, an dem auch Karate, Turnen und Schwimmen auf dem Live-Programm stehen. Bei den Finals 2023 werden an vier Tagen 159 Deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Mehr als 25 Stunden übertragen ZDF und ARD im täglichen Wechsel live. Mehr als 70 Stunden in den Livestreams der Mediatheken von ARD und ZDF kommen hinzu. Auf sportstudio.de startet der erste Livestream vom Kanu-Polo am Donnerstag, 6. Juli 2023, bereits um 12.35 Uhr.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Die Mischung aus olympischen Kernsportarten wie Turnen, Schwimmen oder Leichtathletik und modernen Disziplinen wie BMX, 3x3 Basketball oder Breaking vermittelt den Zuschauerinnen und Zuschauern der Finals 2023 ein olympisches Gefühl. Wir geben vielen Athletinnen und Athleten eine mediale Bühne - online und im TV -, die sich auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris befinden."Deutsche Meisterschaften Geräteturnen, Tischtennis, Leichtathletik und andere live im ZDFDie Deutschen Meisterschaften in 3x3 Basketball, Bogensport, Gerätturnen, Judo, Karate, Rhythmischer Sportgymnastik, Taekwondo, Tischtennis, Trampolinturnen und Triathlon werden in Düsseldorf ausgetragen. In Duisburg finden die Deutschen Meisterschaften in Kanu, Kanu-Polo, Stand-Up-Paddling, BMX, Breaking und Klettern (Bouldern und Speed) statt. Die Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik werden in Kassel, die im Schwimmen in Berlin ausgetragen.Der zweite "Finals"-Sendetag im ZDF beginnt am Samstag, 8. Juli 2023, um 10.15 Uhr und bietet bis zur 19.00-Uhr-"heute"-Sendung die ganze Vielfalt des Sommersports. Die Highlights des Tages greift dann am Abend ab 23.00 Uhr im ZDF auch "das aktuelle sportstudio" mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein auf. Dort wird zudem über Tennis in Wimbledon, die achte Etappe der Tour de France und das U21-EM-Finale im Fußball berichtet sowie das Finale im Torwandschießen gezeigt, dessen Austragung im ZDF-Livestream bereits ab 20.30 Uhr verfolgt werden kann.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" und zu "das aktuelle sportstudio" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-finals-2023).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5549299