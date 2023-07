Baden-Baden (ots) -Mit dem "Tatort - Aus dem Dunkel" endet der Tatort mit Heike Makatsch als Ellen BerlingerDer fünfte Tatort mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger wird der letzte sein: Der SWR verabschiedet sich von seinem Tatort aus Mainz. Der "Tatort - Aus dem Dunkel" wird im Herbst 2023 ausgestrahlt.Clemens Bratzler: Es war uns eine Ehre"Für den SWR war es eine große Ehre, mit einer so unverwechselbaren und facettenreichen Schauspielerin wie Heike Makatsch im 'Tatort' zusammenarbeiten zu dürfen", sagt der zuständige SWR Programmdirektor Clemens Bratzler. "Für die Darstellung der Hauptkommissarin Ellen Berlinger hätte es keine Bessere geben können. Umso schmerzlicher ist es für uns, die in Mainz verortete Reihe nach dem neuen Fall 'Aus dem Dunkel' aus finanziellen Gründen beenden zu müssen. Die Inflation führt auch bei unseren fiktionalen Produktionen zu spürbaren Kostensteigerungen, die wir ohne Einschnitte im Angebot leider nicht mehr auffangen können. Zudem müssen wir im Rahmen unseres digitalen Umbaus Geld umschichten, um mehr Serien für die ARD Mediathek realisieren zu können. Deshalb konzentriert sich der SWR künftig auf seine drei anderen 'Tatort'-Reihen in Ludwigshafen, Stuttgart und im Schwarzwald mit unverändert jeweils zwei neuen Fällen pro Jahr. Ich danke Heike Makatsch für ihr großes Engagement für den Mainzer Tatort und hoffe, dass wir sie möglichst bald wieder für andere Rollen gewinnen können. Mein Dank gilt auch dem Produzenten Marc Müller-Kaldenberg von Ziegler Film Baden-Baden, der alle fünf Episoden mit Heike Makatsch produziert hat."Ermittlungen gegen einen StalkerAuf einen neuen Film mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger dürfen die Zuschauer:innen sich noch freuen: Der "Tatort - Aus dem Dunkel" von Regisseur Jochen Alexander Freydank und Autor Jürgen Werner, in dem ein Stalker seine Opfer mit perfiden Mitteln zur Verzweiflung treibt. An der Seite von Heike Makatsch spielen u. a. Andreas Döhler, Ludwig Trepte, Susanne Wuest, Matthias Lier und Rainer Sellien. Der "Tatort - Aus dem Dunkel", wie die früheren vier Tatorte mit Heike Makatsch eine Produktion der Zieglerfilm Baden-Baden, wird voraussichtlich im Herbst 2023 ausgestrahlt.Weitere Informationen: http://swr.li/abschied-vom-tatort-heike-makatschFotos: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5549309