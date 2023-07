Aussichtsreiche Bohrziele auf Ibel South identifiziert

Wenn Haranga Resources nun vermelden kann, dass die Hügel auf eine im Boden vorhandene rund 2,5 Kilometer lange Anomalie verweisen, dann ist das ein erster durchaus verlässlicher Eindruck, der weiterführende Aktivitäten wie erste Bohrungen rechtfertigt. Auf der Basis der aus den Termitenhügeln gewonnenen Erkenntnisse ist die Anomalie rund 2,5 Kilometer lang und enthält bis zu 643 ppm Gold.



Ein weiteres Indiz, dass eindeutig für die Anwesenheit von Gold in den oberflächennahen Schichten spricht, ist der artisanale Bergbau, der etwas weiter südlich des von Haranga Resources beprobten Gebietes betrieben wird. Hier baut ein Teil der lokalen Bevölkerung mit einfachen Mitteln oberflächennahes Gold ab.

Produzierende Goldminen in direkter Nachbarschaft

Damit hält Haranga Resources zwei starke Indizien in seinen Händen, die darauf hindeuten, dass auch auf Ibel South interessante Goldvererzungen zu finden sind. Überraschend kommt diese Erkenntnis nicht, denn Ibel South liegt innerhalb des Birimian-Vulkangesteins des Kenieba-Inliers. In ihm wurden bereits mehr als 40 Millionen Unzen Gold in Ressourcen, entweder abgebaut oder erschlossen.



Auch die umliegenden Minen bzw. Goldprojekte bestätigen diesen Eindruck. Zu nennen sind hierbei die etwa 80 Kilometer südwestlich gelegene Sabodala-Massawa-Goldmine. Sie wird von Teranga Gold betrieben und weist derzeit 8,72 Millionen Unzen Gold aus. Ebenfalls zu nennen ist die lediglich 30 Kilometer in südlicher Richtung entfernte Mako-Goldmine. Sie wird von Resolute Mining betrieben, ist ebenfalls in Produktion und verfügt aktuell über eine Ressource von 1,5-Millionen Unzen Gold.