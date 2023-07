Indische Unternehmerschaft will italienische Innovation weltweit fördern

PP Rolling Mills ist der neue Aktionär von Pomini Long Rolling Mills und positioniert sich damit als wichtiger Akteur auf dem europäischen Markt. PPRM beliefert bereits über 300 Stahlwalzwerke und arbeitet mit namhaften Herstellern von Großgeräten zusammen, während Pomini LRM eine starke globale Präsenz in über 70 Ländern hat. Die Partnerschaft verbindet indisches Unternehmertum und italienische Innovation, um die globale Stahlindustrie zu revolutionieren.

Pankaj Khanna, Managing Director von PP Rolling Mills, zeigte sich hocherfreut über die Partnerschaft, deren Ziel es ist, durch Innovation, Forschung und Entwicklung sowie erstklassige Produkte von Pomini LRM 500 Millionen Dollar zu erreichen. Er sagte: "Unser Ziel ist es, hochentwickelte Stahlwalzwerkslösungen zu liefern, die den höchsten Fertigungs- und Qualitätsstandards entsprechen und sich am Toyota-Produktionssystem orientieren. Diese Partnerschaft bietet bessere Karrieremöglichkeiten und Stabilität für die Mitarbeiter und Mitglieder beider Unternehmen und der Gemeinden, in denen sie tätig sind."

Ernesto Bottone, CEO und Mitglied des Vorstandes von Pomini Long Rolling Mills, unterstrich die Integration des technologischen Erbes von Pomini LRM mit den Fertigungs- und Beschaffungskompetenzen von PPRM, die darauf abzielt, Industriestandards neu zu definieren und unerschlossene Märkte zu bedienen. Er erklärte: "Die Zusammenarbeit bringt ein gemeinsames Erbe von über 220 Jahren und 1300 Mitarbeitern zusammen und ermöglicht die Bündelung von intellektuellen Ressourcen und Know-how, um innovative Stahllösungen anzubieten."

Claudio Maffioletti, Generalsekretär der The Indo-Italian Chamber of Commerce Industry, sagte: "Die Beteiligung von PP Rolling Mills als Aktionär von Pomini LRM ist ein weiteres gutes Beispiel für die Synergie zwischen dem Know-how der Technologien "Made-in-Italy" und dem enormen Potenzial für die Marktdurchdringung, das das Programm "Make in India" bietet. Wir begrüßen dieses Vorhaben als einen weiteren Schritt zur fortschreitenden Integration der italienischen und indischen Wirtschaft und zur Entwicklung der indisch-italienischen Geschäftsbeziehungen."

Naveen Jindal, visionärer Leiter und Chairman von Jindal Steel, äußerte sich optimistisch: "PP Rolling Mills und Pomini LRM können gemeinsam die Ambitionen von Jindal Steel vorantreiben, an der Spitze des technologischen Fortschritts zu bleiben und einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhalten."

Ruggero Brunori, CEO von Ferriera Valsabbia SpA, betonte die bedeutenden Vorteile, die die Kunden von der strategischen Allianz zwischen Pomini LRM und PPRM erwarten können. Diese Zusammenarbeit profitiere von der langjährigen Zusammenarbeit, dem umfassenden technischen Know-how und der kontinuierlichen Entwicklung innovativer Lösungen durch Pomini LRM in Kombination mit den außergewöhnlichen Produktionskapazitäten von PPRM. Brunori betonte, dass diese strategische Allianz auch für das Wachstum und den Erfolg seines Unternehmens von großer Bedeutung sei.

Er erklärte: "Die Partnerschaft zwischen Pomini LRM und PPRM bedeutet ein noch stärkeres Engagement für die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Lösungen, die nicht nur die Bedürfnisse der Kunden erfüllen, sondern auch ihre Erwartungen übertreffen. Oberstes Ziel ist es, die Position von Ferriera Valsabbia als führendes Unternehmen im Eisen- und Stahlsektor zu stärken und den Kunden auf wettbewerbsfähige Weise einen spürbaren Mehrwert zu bieten."

Maurizio Carminati, President der General Confederation of Italian Industry Alto Milanese, betonte den Unterschied zwischen Unternehmen und Unternehmern und wies darauf hin, dass sich Unternehmer im Laufe der Zeit verändern können, während Unternehmen Bestand haben. Er sagte: "Der Wohlstand und der Fortschritt unserer Region hängen in hohem Maße von der Industrie ab, die dort gedeiht, und von der Fähigkeit der Unternehmen, talentierte Menschen anzuziehen und zu fördern, die den Fortschritt vorantreiben. Daher werden Initiativen wie diese Partnerschaft sehr geschätzt und stehen im Einklang mit den Grundprinzipien unserer lokalen industriellen Wirtschaft, aus der Pomini LRM und die italienische Maschinenbauindustrie hervorgegangen sind."

