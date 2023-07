DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 - Zwischenmeldung 53

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/03.07.2023/16:30) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 26. Juni 2023 bis einschließlich 30. Juni 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 279.129 Stamm- und 26.610 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2022/2023 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 26.06.2023 27.627 108,6880 CBOE Europe (CEUX) 26.06.2023 4.802 108,6230 Turquoise (TQEX) 26.06.2023 24.467 108,6722 Xetra 27.06.2023 28.317 108,1473 CBOE Europe (CEUX) 27.06.2023 4.745 108,2264 Turquoise (TQEX) 27.06.2023 22.126 108,2434 Xetra 28.06.2023 29.571 109,3016 CBOE Europe (CEUX) 28.06.2023 3.482 109,3207 Turquoise (TQEX) 28.06.2023 22.304 109,3161 Xetra 29.06.2023 27.836 111,0521 CBOE Europe (CEUX) 29.06.2023 4.738 111,0174 Turquoise (TQEX) 29.06.2023 21.446 110,9872 Xetra 30.06.2023 31.073 112,2170 CBOE Europe (CEUX) 30.06.2023 5.284 112,2976 Turquoise (TQEX) 30.06.2023 21.311 112,2540 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 26.06.2023 1.580 100,5559 CBOE Europe (CEUX) 26.06.2023 3.820 100,4208 Xetra 27.06.2023 1.511 100,0254 CBOE Europe (CEUX) 27.06.2023 3.889 100,2462 Xetra 28.06.2023 1.656 101,2326 CBOE Europe (CEUX) 28.06.2023 40 101,4000 Turquoise (TQEX) 28.06.2023 3.403 101,0397 Xetra 29.06.2023 1.832 102,7949 CBOE Europe (CEUX) 29.06.2023 3.367 102,8906 Xetra 30.06.2023 796 103,5266 CBOE Europe (CEUX) 30.06.2023 2 103,1000 Turquoise (TQEX) 30.06.2023 4.714 103,5458 Xetra

Die dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2022/2023 wurde am 30. Juni 2023 beendet. Diese Tranche schließt das Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 ab. Im Rahmen dieser dritten Tranche wurden im Zeitraum vom 15. Februar 2023 bis zum 30. Juni 2023 4.444.696 Stamm- und 423.397 Vorzugsaktien erworben. Zusammen mit den ersten beiden Tranchen des Aktienrückkaufprogramms wurden damit insgesamt 22.199.529 Stamm- und 1.923.871 Vorzugsaktien erworben.

Für die im Rahmen der dritten Tranche zurückgekauften Aktien wurde ein Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von 489.999.355,14 EUR gezahlt. Für das Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 beläuft sich der Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) damit auf 1.999.988.330,86 EUR. Der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis für die im Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 erworbenen Aktien betrug 83,33 EUR je Stammaktie und 77,97 EUR je Vorzugsaktie.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2023 10:30 ET (14:30 GMT)