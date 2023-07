Saudi-Arabien und Russland kündigen Förderkürzungen an | Charttechnischer Halbjahresausblick mit Jörg Scherer

Werbung







Anfang Juni entschied Saudi-Arabien im Rahmen des OPEC-Plus Treffens, die Fördermenge bis August um eine Millionen Barrel am Tag zu kürzen. Die Option einer Verlängerung dieser Entscheidung wurde nun seitens des Königshauses wahrgenommen.



Am Montag kündigte in einer offiziellen Mitteilung das Königreich Saudi-Arabien, eines der größten Ölförder-Länder der Welt, eine verlängerte Förderreduktion an. Die ursprünglich nur für Juli festgelegte Reduktion wurde somit bis zum Ende August ausgeweitet. Wie bereits in der vorangegangenen OPEC-Plus Konferenz von Juni wurde eine erhoffte Marktstabilität als Beweggrund angeführt. Inwiefern die Ausgeglichenheit der Öl-Märkte tatsächlich eine Rolle bei der Entscheidungsfindung gespielt hat ist jedoch strittig:



Der Staatshaushalt des Königreichs wird zu großen Teilen aus den Ölexporten finanziert.



Auch die Ölförder-Nation Russland kündigte eine Reduktion der Ölexporte in Höhe von 500.000 Barrel pro Tag an, was die Preisentwicklung zusätzlich beeinflussen könnte.















Quelle: HSBC