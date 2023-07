Tagesausblick für 04.07.: DAX hält sich oberhalb von 16.000 Punkten. Immoaktien gefragt.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Nach einem freundlichen Handelsstart bröckelten die Kursgewinne bei DAX®, CAC®40 und EUROSTOXX®50 wieder ab und der DAX® schloss gar leicht im Minus. Gebremst haben unter anderem schwache Wirtschaftsdaten. Der vielbeachtete Caixin-Einkaufsmanagerindex lag mit 50,5 Punkten noch im positiven Bereich. Dennoch war dies ein Rückgang gegenüber dem Vormonat. Die Konjunkturerholung kommt in China weiterhin nur schleppend voran. Daüberhinaus schließen in den USA die Börsen aufgrund des Feiertags am Dienstag heute etwas früher. Damit fehlten maßgebliche Impulse.

Nach dem starken Renditenanstieg bei Kurzläufern in der zurückliegenden Woche stabilisierten sich die Anleihemärkte heute im Bereich des Schlussstands vom Freitag. Auch bei den Edelmetallen kehrte Ruhe ein. Der Goldpreis schob sich sogar über die Marke von 1.920 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber erreichte knapp 23 US-Dollar. Saudi Arabien wird die Ölförderkürzung um einen Monat verlängern und Russland will im August die Förderung um 500.000 Barrel am Tag kürzen. Kurzzeitig reagierte der Ölpreis mit einem deutlichen Anstieg. Allerdings gaben die Notierungen für das Barrel Brent Crude Oil und WTI Oil schnell wieder ab.

Unternehmen im Fokus

Heidelberg Materials und Hugo Boss markierten jeweils ein neues 52-Wochenhoch. Bei Fresenius deutet sich eine Erholung an. Dies gilt auch für Chemietitel wie Lanxess. Ebenfalls auf dem Einkaufszettel standen heute E-Autohersteller wie Telsa, Li Auto und Nio. Tesla meldete starke Absatzzahlen. Die Deutsche Post hat die Umbenennung vollzogen und heißt seit 1. Juli 2023 DHL Group. LEG Immobilien und eine Reihe weiterer Immobilien-Aktien profitierten weiterhin von der Prognoseerhöhung von LEG Immobilien in der vergangenen Woche. Die Zeichnungsphase für die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, Nucera läuft voraussichtlich bis 5. Juli 2023 12 Uhr.

Wichtige Termine

Germany-Trade

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.220/16.300/16.420 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.780/15.900/15.940/16.000/16.050/16.080 Punkte

Der DAX® startete freundlich in den Handelstag. Am Nachmittag drehte der Index allerdings nach Süden und sank bis auf 16.080 Punkte nach unten. Zwischen 16.050 und 16.080 Punkte findet der Leitindex eine Unterstützungzone. Solange sie nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung nach oben. Kippt der Index jedoch unter 16.050 Punkte, ist der kurzfristige Aufwärtstrend verletzt und es droht eine Konsolidierung bis 16.000 beziehungsweise 15.940 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 05.06.2023 -03.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.07.2018 - 03.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new steigt im frühen Handel auf rund 13. Damit liegt die Kennzahl dennoch deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.000 Punkte, das Bonuslevel bei 10.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 - 12.000)*0,01 = 100 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC2CMW 90,43* 18.000 12.000 22.000 15.12.2023 DAX® HC1VS1 108,06* 17.500 7.750 22.000 15.12.2023

*max. Rückzahlung 100 EUR; **max. Rückzahlung 142,50 EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.07.2023; 17:00 Uhr

Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XQ7 5,23 16.500 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 8,33 16.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.07.2023; 17:00 Uhr

Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1KXS 5,07 16.000 12.12.2023 DAX® HC37PA 9,94 17.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.07.2023; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 04.07.: DAX hält sich oberhalb von 16.000 Punkten. Immoaktien gefragt. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).