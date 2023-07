DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet wegen des dienstäglichen Unabhängigkeitstags nur ein verkürzter Handel statt.

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.398,15 -0,0% +15,9% Stoxx50 3.988,32 -0,4% +9,2% DAX 16.081,04 -0,4% +15,5% FTSE 7.527,26 -0,1% +1,1% CAC 7.386,70 -0,2% +14,1% DJIA 34.457,64 +0,1% +4,0% S&P-500 4.453,94 +0,1% +16,0% Nasdaq-Comp. 13.793,38 +0,0% +31,8% Nasdaq-100 15.181,92 +0,0% +38,8% Nikkei-225 33.753,33 +1,7% +29,4% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 133,27% -46 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,56 70,64 -0,1% -0,08 -11,1% Brent/ICE 75,85 75,41 +0,6% +0,44 -8,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,23 37,10 -7,7% -2,87 -53,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.925,42 1.920,08 +0,3% +5,34 +5,6% Silber (Spot) 22,90 22,78 +0,5% +0,12 -4,5% Platin (Spot) 913,38 905,38 +0,9% +8,00 -14,5% Kupfer-Future 3,79 3,74 +1,2% +0,05 -0,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Ölpreisstütze ist ein Bericht, wonach Saudi-Arabien die Produktionsdrosselung fortsetzt.

FINANZMARKT USA

Erwartungsgemäß wenig tut sich an der Wall Street vor dem Unabhängigkeitsfeiertag. Weil am Brückentag zum 4. Juli nach dem Wochenende auch nur verkürzt gehandelt wird, dürften einige Akteure dem Handel ferngeblieben sein. Nach den kräftigeren Aufschlägen zum Schluss der Vorwoche und dem gleichzeitigen Halbjahresultimo bleiben immerhin größere Gewinnmitnahmen aus. Im ersten Halbjahr hatten Zinserhöhungen und damit verbundene Rezessionssorgen dem US-Aktienmarkt kaum etwas anhaben können. Keinen Impuls setzen die Konjunkturdaten vom Tage. Tesla ziehen um 5,3 Prozent an. Der Elektroautobauer hat dank drastischer Preissenkungen 83 Prozent mehr Autos ausgeliefert, was zugleich einen Quartalsrekordwert darstellt. Im Sog verbessern sich insbesondere Rivian um 14,4 Prozent, aber auch Nio (+2,6%) und Xpeng (+2,8%) ziehen merklich an. Die Kurse der traditionellen Autobauer Ford und General Motors legen mit 0,8 bzw 1,3 Prozent deutlich weniger zu. Etwas gesucht sind Aktien aus dem Ölsektor, weil die Ölpreise leicht zulegen. Der S&P-500-Subindex der Ölwerte gewinnt 0,9 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Fielmann AG, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen haben leicht zur Schwäche geneigt. Insgesamt verlief das Geschäft schleppend, auch weil an der Wall Street nur ein verkürzter Handel stattfand und sich dort fast nichts tat. Am Dienstag bleibt dort die Börse wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen. Ein kleiner Dämpfer kam am Nachmittag von einem schwächeren ISM-Index für das verarbeitende US-Gewerbe. Die Daten entfachten bei dem ein oder anderen Akteur wieder Rezessionsängste. Der Index war im Juni tiefer in den Kontraktionsbereich gesunken, obwohl eine Verbesserung erwartet worden war. Für Astrazeneca ging es um 8 Prozent nach unten. Belastet wurde der Kurs vom Ergebnis einer Studie zu einem Lungenkrebs-Medikament. Die Aktie des italienischen Versicherers Generali kletterte um 3,4 Prozent. Im Handel wurde auf einen Bericht in "La Repubblica" verwiesen, demzufolge die Aufsichtsbehörde der Finanzholding Delfin die Genehmigung erteilt habe, mehr als 10 Prozent des Kapitals von Generali zu halten. Mit der Genehmigung könne Delfin die Beteiligung weiter ausbauen, hieß es. Continental fielen um 3,8 Prozent. Im Handel wurden Spekulationen genannt, die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal könnten enttäuschen. Thyssenkrupp gewannen 0,5 Prozent. Die Aktien der Wasserstoff-Tochter Nucera dürften laut Angaben aus dem Handel zu 20 Euro je Anteilsschein zugeteilt werden. Die Preisspanne für Nucera liegt zwischen 19 und 21,50 Euro. Porsche SE verbilligten sich um 3,3 Prozent oder 1,82 Euro. Die Aktie wurde aber ex Dividende von 2,56 Euro gehandelt

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 18:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0916 +0,1% 1,0916 1,0922 +2,0% EUR/JPY 157,86 +0,3% 157,45 157,78 +12,5% EUR/CHF 0,9781 +0,2% 0,9766 0,9771 -1,2% EUR/GBP 0,8595 +0,1% 0,8592 0,8592 -2,9% USD/JPY 144,61 +0,2% 144,43 144,46 +10,3% GBP/USD 1,2700 0% 1,2678 1,2712 +5,0% USD/CNH (Offshore) 7,2526 -0,2% 7,2531 7,2670 +4,7%

Bitcoin

BTC/USD 31.002,68 +1,4% 30.642,50 30.017,89 +86,8

Der Dollar neigt mit den schwachen ISM-Daten am Nachmittag zur Schwäche. Die Daten sprächen nicht für weitere Zinserhöhungen, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dank starker US-Vorgaben ist es zum Start in die neue Woche an den Börsen meist deutlich nach oben gegangen. Ermutigende Inflationsdaten hatten der Wall Street einen Schub verpasst. In Tokio stieg der Nikkei-225-Index auf ein 33-Jahreshoch, gestützt vom vierteljährlichen Tankan-Bericht, der von einer Belebung des Geschäftsklimas in der japanischen Großindustrie zeugte und zudem besser ausfiel als erwartet. Im Zuge der wieder steigenden Risikofreude der Anleger war die japanische Währung nicht als "sicherer Hafen" gefragt und gab zum Dollar etwas nach. Ein schwächerer Yen wiederum verbessert die Absatzchancen japanischer Unternehmen auf dem Exportmarkt. Aktien aus den Sektoren Elektronik und Maschinenbau führten daher den Markt an. In China läuft es wirtschaftlich weiterhin nicht rund: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe war leicht gesunken, dabei aber im expansiven Bereich geblieben. Die Daten schürten gleichwohl Hoffnungen auf weitere Stimuli. Zur positiven Stimmung an den chinesischen Börsen trug auch die Wiederannährung Pekings an Washington bei. US-Finanzministerin Janet Yellen wird am Dienstag zu Gesprächen mit chinesischen Regierungsvertretern nach China reisen. Schanghai und Hongkong zogen deutlich an. In Seoul profitierte der Kospi von einer günstigen Handelsbilanz. Im vergangenen Monat hatte Südkorea nach 15 Monaten mit Defiziten erstmals wieder einen Handelsbilanzüberschuss verzeichnet. Nicht ganz so deutlich ging es in Sydney nach oben; Vor dem Zinsentscheid in Australien am Dienstag wollten sich Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. United Malt sprangen um 8,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat der Übernahme durch Malteries Soufflet zugestimmt. Musgrave Minerals verteuerten sich um fast 16 Prozent; das Unternehmen wird vom Goldbergbaukonzern Ramelius Resources (-0,9%) übernommen

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

AIRBUS

Deutschland hat den Servicevertrag für den Militärtransporter A400M mit Airbus verlängert. Wie Airbus mitteilte, hat der neue Vertrag mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) eine Laufzeit von siebeneinhalb Jahren. Die Luftwaffe betreibt derzeit 40 von insgesamt 53 bestellten A400M.

DEUTSCHE BANK

Die Ratingagentur Fitch gesteht der Deutschen Bank einer höhere Bonitätseinstufung zu. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das Langfrist-Rating um eine Stufe auf "A-" angehoben. Der Ausblick ist stabil.

DEUTSCHE POST

stellt die Produktion und den Vertrieb der Prospektwerbesendung Einkaufaktuell zum April des kommenden Jahres ein. "Gründe sind die gestiegenen Kosten: Inflation, höhere Energie- und Papierpreise und steigende Personalkosten haben die Produktion und den Vertrieb dieses Produkts drastisch verteuert", erklärte der Bonner Konzern am Montag. Zudem habe die Nachfrage deutlich nachgelassen, viele Unternehmen hätten ihre Werbeausgaben für Prospektwerbung reduziert und diese digitalisiert.

RTL

hat bei der geplanten Trennung von mehreren Magazintiteln der Tochter Gruner + Jahr einen Abschluss erzielt. Wie RTL Deutschland mitteilte, übernimmt die GeraNova Bruckmann Verlagshaus GmbH die populärwissenschaftlichen Magazine der P.M.-Familie voraussichtlich zum 1. August. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

ASSICURAZIONI GENERALI

Die Familie Del Vecchio hat die Genehmigung für eine Erhöhung ihrer Beteiligung an der Assicurazioni Generali auf über 10 Prozent erhalten. Der Großaktionär erhielt von der zuständigen Aufsicht grünes Licht, nachdem die Familienholding Delfin diese Marke bereits wegen eines Aktienrückkaufs bei dem Versicherungskonzern überschritten hatte.

DE BEERS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 03, 2023 12:34 ET (16:34 GMT)

DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

soll für seine Diamantenschürfrechte in Botswana künftig einen deutlich höheren Anteil der gefundenen Edelsteine an das südafrikanische Land abgeben müssen. Binnen zehn Jahren soll die aktuelle Quote von 25 auf dann 50 Prozent steigen. Darauf einigten sich die Regierung und die Tochter des britischen Bergbaukonzerns Anglo American im Grundsatz am Wochenende. De-Beers-CEO Al Cook nannte zu Wochenbeginn Details

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2023 12:34 ET (16:34 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.