Der S&P 500 zeigt sich auch am heutigen Montag weiter stark und notiert im Bereich von 4.455 Punkten und damit im Bereich des Fibonacci-Fächers im Wochenchart im Bereich von 4.460 Punkten. Der S&P 500 könnte hier wieder nach unten abprallen und die lange erwartete Korrektur einleiten. Am heutigen Montag schließen die US-Börsen aber bereits um 19:00 Uhr, am morgigen Dienstag bleiben die US-Börsen aufgrund des Feiertages Independence Day geschlossen. ...

