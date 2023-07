Der DAX konnte die Aufwärtsdynamik vom Freitag auch am heutigen Montag weiter fortsetzen und im Tageshoch 16.209 Punkte erreichen. Dann rutschte der DAX aber wieder ab und zeigt sich nachbörslich im Bereich von 16.100 Punkten tiefer. Der DAX ist wie der S&P 500 weiterhin stark überkauft. Am morgigen Dienstag bleiben die US-Börsen aufgrund des Feiertages Independence Day geschlossen, am heutigen Montag findet bereits ein verkürzter US-Börsenhandel ...

