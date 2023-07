In jüngster Zeit hat sich die Lufthansa-Aktie kaum bewegt. Genauer gesagt, befindet sich das Wertpapier der Fluggesellschaft zwischen neun Euro und der psychologisch bedeutenden Marke von zehn Euro in einer Seitwärtsbewegung. Trotzdem sind die langfristigen Aussichten weiterhin positiv. Auch innerhalb des Unternehmens gibt es Fortschritte in einem wichtigen Teilbereich. Knappes Angebot an Flugzeugen treibt Ticketpreise Im internationalen Luftverkehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...