SoftServes Engagement für die Umwelt, DEI, das Wohlergehen der Mitarbeiter und die IT-Bildung wächst trotz des anhaltenden Krieges laut dem neuesten Bericht

SoftServe, ein IT-Beratungsunternehmen, das Software-Entwicklung und digitale Dienstleistungen anbietet, hat heute seinen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, in dem die im Jahr 2022 erzielten Fortschritte herausgestellt werden. Der Bericht unterstreicht das starke Engagement des Unternehmens im Bereich der sozialen Verantwortung durch aktives Handeln, globales Wachstum und anhaltende Unterstützung angesichts des Krieges in der Ukraine.

"Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt von allem, was wir bei SoftServe tun",so Chris Baker, CEO von SoftServe. "Unser unermüdliches Engagement, einen positiven Einfluss auf Menschen, Gemeinschaften und die Umwelt, in der wir arbeiten, zu schaffen, ist der Antrieb unserer Leidenschaft und treibt unser Handeln an. Dieser Nachhaltigkeitsbericht beleuchtet die Fortschritte, die wir 2022 erzielt haben. Angesichts der Umstände, unter denen wir und die Welt insgesamt als Folge des anhaltenden von Russland begonnenen Krieges in der Ukraine zu leiden haben, sind diese Fortschritte beeindruckend. Gemeinsam haben unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner eine Kraft für das Gute geschaffen."

SoftServes Unterstützung für die Ukraine

Angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine verweist der Nachhaltigkeitsbericht von SoftServe auf die Anstrengungen, die das Unternehmen mit seiner Wohltätigkeitsorganisation Open Eyes unternommen hat, um seine Mitarbeiter und deren Familien sowie das ukrainische Volk zu unterstützen. Der Fonds konnte über 117 Millionen aufbringen, um den Bedürftigen lebenswichtige humanitäre Hilfe und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, darunter 42 Krankenwagen und 52 medizinische Evakuierungsfahrzeuge für die Frontlinien.

Open Tech das Pro-Bono-Crowdsourcing-Plattformprojekt von SoftServe hat 10 Programme zur Unterstützung der Ukraine entwickelt, darunter "The Shelter", das mehr als 1 Million Flüchtlingen Unterkunft geboten hat, und das Edutainment-Spiel "NUMO", das zusammen mit UNICEF Ukraine entwickelt wurde und 74.000 Kindern in Luftschutzkellern Mut gemacht hat.

Von Beginn der russischen Invasion an legte SoftServe größten Wert auf die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und bemühte sich um finanzielle, betriebliche, informative und psychologische Unterstützung. Das Unternehmen hat 5.675 ukrainische Mitarbeiter mit finanzieller Unterstützung umgesiedelt und mehr als 1.750 Menschen aus Polen und der Ukraine erhielten kostenlose psychologische Unterstützung.

Auf dem Weg zu einem klimaneutralen Unternehmen

Im Rahmen seiner auf 10 Jahre ausgelegten Strategie zur Steigerung der Ressourceneffizienz hat SoftServe die direkten Treibhausgasemissionen im Jahr 2022 um 43 und die indirekten Emissionen um 46 reduziert. Das Unternehmen wurde außerdem nach ISO 14001:2015 zertifiziert.

Gleichberechtigte Karrierechancen für Frauen

SoftServe hat auch im Jahr 2022 eine Kultur der Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (Diversity, Equity, and Inclusion, DEI) gefördert. Die Gleichstellung der Geschlechter war einer der Bereiche, auf den die DEI-Initiativen den größten Einfluss hatten, da die Beschäftigungs-, Führungs- und Bildungsmöglichkeiten von 2021 bis 2022 zunahmen. Zum Jahresende lag der Frauenanteil in der Belegschaft des Unternehmens bei 36 %. Der prozentuale Anteil von Frauen in Mitarbeiter-, Manager- und Führungspositionen stieg um 1 %, 3 bzw. 2 %. Zudem liegt der Frauenanteil in Führungs- und Managementpositionen derzeit über den Standards der Branche. Außerdem arbeitete SoftServe mit Nichtregierungsorganisationen in der Ukraine und in Kolumbien zusammen, um mehr als 110 Frauen mit kostenlosen Ausbildungskursen beim Start ihrer IT-Karriere zu unterstützen.

Das Wohlbefinden neu definieren

Der neueste Nachhaltigkeitsbericht von SoftServe geht außerdem auf die Weiterentwicklung der vorangegangenen Initiative für mentales Wohlbefinden in Form von "Dare to Care" ein, einem unternehmensweiten Programm, das Managern, Führungskräften und Mitarbeitern praktische Tools und Tipps zur Selbstfürsorge bietet. Insgesamt wurden mehr als 80 Veranstaltungen zum Thema Wohlbefinden für knapp 13.000 Teilnehmer organisiert. Laut der in Zusammenarbeit mit Peakon durchgeführten Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit verbesserte sich die Gesamtbewertung der Initiativen zum Wohlbefinden und zur Gesundheitsfürsorge um drei Punkte auf 78. Damit gehört SoftServe im Ranking der Technologieunternehmen nach Wellness-Prioritäten zu den besten 5 %.

Bessere Bildung für eine bessere Zukunft

Nach der pandemiebedingten Unterbrechung nahm SoftServe seine Universitätspartnerschaften 2022 wieder auf. Das Unternehmen weitete seine Programme auf neue Standorte aus und schloss mehr als 20 neue Partnerschaften, womit sich die Zahl der Hochschulpartner auf 84 in der Ukraine, Mexiko, Kolumbien, Polen und Bulgarien erhöhte. Im Rahmen der Hochschulkooperationen entwickelte SoftServe duale Ausbildungsprogramme, um Studenten dabei zu unterstützen, ihren Bachelor-Abschluss in IT zu erlangen und zu auf den Arbeitsmarkt vorbereiteten Spezialisten zu werden. 2022 waren 1.381 Studenten an sechs Partneruniversitäten in der Ukraine für ein duales Studium eingeschrieben.

Wenn Sie mehr über die Bemühungen von SoftServe zur Weiterentwicklung von IT-Communities, zur Förderung der IT-Ausbildung und zur Unterstützung von Freiwilligenarbeit und Wohltätigkeitsinitiativen erfahren möchten, lesen Sie unseren Nachhaltigkeitsbericht 2022.

ÜBER SOFTSERVE

SoftServe ist ein führendes IT-Beratungsunternehmen, das die Arbeitsweise von Unternehmen und Softwarefirmen verändert und optimiert. Mit unserem End-to-End-Ansatz sorgen wir für Innovation, Qualität und Schnelligkeit in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Fertigung und Finanzdienstleistungen.

Besuchen Sie unsere Website, unseren Blog, unsere LinkedIn-, unsere Facebook- und unsere Twitter-Seiten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230703232168/de/

Contacts:

Kayla Cash

Public Relations Manager

SoftServe, Inc.

kcash@softserveinc.com