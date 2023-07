Noch ein echter Geheimtipp!: Alle Ampeln auf Grün - Aktie dreht wieder mächtig auf! Aber nur wenige kennen bisher diesen Technologie-Star!

Anzeige / Werbung

Diese Firma hat einen einzigartigen First Mover-Vorteil mit wichtigen Kontakten zur Chipindustrie in Taiwan

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Aktie mit starkem Reversal signalisiert den richtigen Kaufzeitpunkt!

Nur wenige kennen bisher den Innovationsführer im Quantencomputer-Infrastruktur -Bereich!

Wir befinden uns inmitten einer bahnbrechenden technologischen Revolution im Bereich "Maschinelles Lernen und KI-Künstliche Intelligenz" und die Geschwindigkeit bei der ultra-schnelle Rechner hochkomplexe Berechnungen durchführen können ist atemberaubend…

Viele fragen sich, ob dieser technologische Fortschritt noch aufzuhalten ist oder bereits, wie Elon Musk in einem Interview sagte, eine Gefahr für die Menschheit sein könnte.

Die Meinungen beim Thema KI-Künstliche Intelligenz oder auch die nächste Generation von Quantencomputern gehen daher stark auseinander.

Doch der Fortschritt ist nicht aufzuhalten…. Der Tech-Gigant Google enthüllte bereits im Jahr 2021, dass es die sogenannte "Quantenüberlegenheit" erreicht hatte.

Damals schon konnte dieser Hochleistungs-Quantencomputer eine Berechnung in 200 Sekunden durchführen, wofür ein herkömmlicher Supercomputer 10.000 oder mehr Jahre brauchen würde. Die Quantenüberlegenheit gilt als (erster) Meilenstein, bei dem der Quantencomputer solche Berechnungen durchführen kann, die ein herkömmlicher Computer praktisch nicht leisten kann.

Quantum Computing arbeitet mit Quantenbits (Qubits) anstelle von regulären Bits, wodurch es in der Lage ist, viel mehr Informationen zu speichern und zu verarbeiten, als es ein herkömmlicher Computer könnte.

Die so generierte Rechenleistung kann in technisch allen kommerziellen Bereichen eingesetzt werden: z.B.

Bei der Optimierung von Arzneimittelstudien was zu einer beschleunigten Arzneimittelentwicklung führen kann.

Die Durchführung von Simulationen und Prüfung neuer Materialien und Produkte. durch und prüft eine Investition in reale Prototypen.

Simulationen von Wetterereignissen / globale Wettermodellierung.

Im Februar 2023 gaben dann Google-Physiker das Erreichen eines weiteren wichtigen Meilensteins bekannt: So wurde nachgewiesen, dass eine Vergrößerung ihres Quantencodes die Fehlerrate von Berechnungen reduzieren kann.

Die Kombination aus einer exponentiell ansteigenden Quantencomputer-Leitung PLUS die Verringerung der Kalkulations-Fehlerraten sind, in den falschen Händen eingesetzt, eine substanzielle "Hacking/Entschlüsselungsgefahr des privaten Schlüssels" von großen Blockchain-Netzwerken wie Bitcoin und viele anderen.

Fachleute schätzen, dass innerhalb der nächsten Jahre die Quantencomputer-Technologie auf dem Leistungsstand sein wird, um E-Mail-Passwörter zu entschlüsseln bzw. aus einem allgemein zugänglichen "Public Key" den "Private Key" de-codieren kann.

Somit haben "bad actors" dann den uneingeschränkten Zugang zu allen digitalen Vermögenswerten eines Nutzers, die sich in Web3 Wallets befinden (NFT's / Kryptowährungen).

Die Erhaltung der Privatsphäre beim Agieren im Internet 2.0 (Web3), das Schaffen von Software-und Hardwarelösungen bei der Sicherheitsinfrastruktur (Cybersecurity) wird in den nächsten Jahren für Regierungen, Privatleuten und allen im Internet agierenden Firmen wichtig.

Und hier kann das Nutzen und Aufgleisen von Quantencomputer resistenten Sicherheitslösungen , wie sie unser jüngster Geheimtipp, BTQ Technologies Inc. (WKN: A3D4V9) entwickelt, werden in Zukunft die Hauptnutzer beim Abschirmen gegenüber den mannigfaltigen Risiken sein.

Eine der Sicherheitslösungen von BTQ Technologies (WKN: A3D4V9) ist "PQScale" - es handelt sich dabei um eine digitale Post-Quantum-Skalierungslösung für Blockchains (distributed ledgers), Lieferketten, Datenbanken und ähnlichen Anwendungen handelt.

Ein großer Nachteil der Einführung von kryptografischen Post-Quanten-Algorithmen besteht darin, dass die Dateigröße im Vergleich zu ihren Vor-Quanten-Pendants deutlich größer sind.

"PQScale" senkt den Aufwand für die Arbeit mit NIST-standardisierten digitalen Post-Quantum-Signaturalgorithmen erheblich, indem es mehrere unabhängige Signaturen zu einer Gesamtsignatur zusammenfasst.

Dieses Cloud-basierte SaaS (Software as a service) Tool bietet Blockchain-Kunden eine einzigartige Kombination aus quantenresistenter Verteidigung gegen quantenbasierte Angriffe und einer innovativen Skalierungstechnik, die Transaktionen beschleunigt und Kosten senkt.

BTQ Technologies Inc. (WKN: A3D4V9) ist stolz darauf, dass erst kürzlich zwei Förderkooperationen abgeschlossen werden konnten, die ganz klar die Qualitätsvorteile und Alleinstellungsmerkmale der BTQ Produktpalette unterstreicht.

Zum einen mit dem Stellar Community Fund (Link hier). Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Anwendungsfälle von PQScale innerhalb des Stellar-Ökosystems zu erforschen und zu entwickeln, insbesondere in Bezug auf digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), auf die sich Stellar aktiv konzentriert.

BTQ Technologies (WKN: A3D4V9) konnte darüber hinaus eine zweite Zuschusskooperation mit StarkWare verkünden. StarkWare ist ein renommierter Marktführer im Bereich der Ethereum-Blockchain.

Ziel dieser Partnerschaft ist es, die außergewöhnlichen Fähigkeiten von PQScale auf StarkNet zu übertragen, einer Transaktionsplattform, die bisher über 200 Milliarden US-Dollar abgewickelt und über 50 Millionen Transaktionen ermöglicht hat.

BTQ ist der Pionieer im Post-Quantencomputer-Cybersecurity Sektor

Die Firma kann diesen Multi-Milliarden-Sektor zukünftig dominieren!

Wichtige Hintergrundinformationen zu BTQ Technologies auf einen Blick:

BTQ Technologies (WKN: A3D4V9) ist ein innovatives und einzigartiges Technologieunternehmen, das verschiedene Post-Quantencomputer Sicherheitslösungen für Regierungen, Finanzinstitutionen, Börsen und im Internet agierenden Firmen entwickelt.

Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung von Halbleiter-Hardware (Quantencomputer-resistente Microchips für IoT Geräte und Computer aller Art) sowie algorithmischen Softwaretools die unter anderem zur Sicherung von Netzwerken und öffentlichen Blockchains genutzt werden sollen.

Die Mission und das Ziel von BTQ Technologies Inc. (WKN: A3D4V9 ) ist es, an Sicherheitslösungen zu arbeiten und massentaugliche Produkte zu entwickeln, mit denen Nutzer vor potenziellen Angriffen durch Quantencomputer geschützt werden.

Stellen wir uns nur die Milliarden von Iot (Internet of Things) Geräten wie selbstfahrende Autos, mobile Gesundheitsgeräte, intelligenten Robotern vor, die vor zukünftigen Quantencomputer-Angriffen abgeschirmt werden müssen.

Ein weiteres Einsatzgebiet der breiten Produktpalette von BTQ Technologies Inc. (WKN: A3D4V9) ist das Abschirmen und Absichern von Netzwerken und allen öffentlichen Blockchain-Projekten wie beispielsweise Bitcoin oder auch Ethereum gegenüber potenziellen Quantencomputer-Angriffen.

Ohne Post-Quanten-Verschlüsselungs-Technologien sind in Zukunft alle kryptobasierten Blockchainprojekte der Gefahr des Hackings & Diebstahl von digitalen Vermögenswerten ausgesetzt, da die Hochleistungsrechner die Signaturen der elliptischen Kurven angreifen können und damit aus öffentlich zugänglichen Informationen ("Public adress") das zugehörende Passwort ("Private Key") auslesen / de-codieren können.

Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass ein Quantencomputer aus einer IBAN-Kontonummer das Konto-Passwort mathematisch auslesen kann und dann über das Konto eine 100%ige Kontrolle hat! Ein absoluter Super-Gau!

BTQ Technologies Inc. (WKN: A3D4V9) wurde von einer Gruppe von Post-Quanten-Kryptografie-Spezialisten gegründet, deren Ziel es ist, wirkungsvolle Abwehrstrategien gegenüber großen universellen Quantencomputern zu entwickeln, da diese eine große Sicherheitsbedrohung darstellen.

Mit der Unterstützung führender Forschungsinstitute und Universitäten kombiniert das einzigartige Unternehmen Software und Hardware, um kritische Netzwerke mit einzigartigen Post-Quantencomputer-Lösungen zu schützen.

BTQ Technologies will sich ganz klar als weltweit führendes innovatives Unternehmen mit einem wertvollen Portfolio an Sicherheitslösungen in diesem enorm wichtigen Bereich positionieren.

Das Unternehmen wird von einem sehr kompetenten Team unter der Leitung von CEO Olivier Roussy Newton, der bereits erfolgreiche Unternehmen aus dem Blockchain/Tech-Sektor wie HIVE Blockchain und Valour mit aufgebaut hat und in den letzten Jahren mehr als 4 Mrd. an Firmenwerten geschaffen hat.

BTQ Technologies Inc. (WKN: A3D4V9) ist global bestens aufgestellt: Es gibt Niederlassungen in Kanada, Taiwan, Australien, Japan und Liechtenstein. Über 70% des 30 Mitarbeiter umfassenden Teams ist im R&D Bereich (Forschung und Entwicklung) tätig. Dabei haben sich die Firmengründer von BTQ die weltweit renommiertesten Quantencomputer-Spezialisten gesichert und diverse Research-Partnerschaften mit führenden Universitäten und Forschungsgruppen abgeschlossen.

Die Firma wird unter anderem high performing Post Qantum Hardware (Mikrochips) gemeinsam mit starken Partnern entwickeln!

Und diese Mikrochips werden überall verbaut: Ohne diese leistungsfähigen Halbleiter (Semiconductor Chips) funktioniert kein Auto, Flugzeug, Handy, Computer oder unzählig andere elektronische Geräte!

Doch durch die zunehmende Leistungsfähigkeit von Quanten-Computern macht die Entwicklung und Einsatz von einer neuen Generation von Chips erforderlich. Und hier kommt BTQ Technologies ins Spiel.