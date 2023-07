Osnabrück (ots) -Verband der Automobilindustrie (VDA) schlägt Alarm wegen AbwanderungenPräsidentin Müller beklagt "Regulierungs-Dschungel" in Brüssel und Berlin / Transformationsschritte werden "dramatisch unterschätzt"Osnabrück. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) warnt vor Abwanderungen der Branche. "Immer mehr Unternehmen planen eine Investitionsverlagerung ins Ausland", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "In Berlin und Brüssel hat man noch keine Antwort auf den zunehmenden internationalen Standortwettbewerb gefunden, verliert sich stattdessen immer weiter in einem Regulierungs-Dschungel", beklagte sie. Es fehle ein strategisches Gesamtkonzept, und "die konkreten Schritte der Transformation werden dramatisch unterschätzt", zeigte sich Müller alarmiert.Nur mit den richtigen Rahmenbedingungen könne Deutschland wettbewerbsfähig bleiben. "Standortpolitik muss ganz oben auf der politischen Agenda stehen", forderte die VDA-Präsidentin. Konkret plädierte Müller für Rohstoffabkommen und internationale Energiepartnerschaften. "Wir werden uns nicht komplett selbst versorgen können", mahnte sie.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5549402