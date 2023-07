PHINIA, Inc., ein führender Anbieter von Premium-Kraftstoffsystemen, elektrischen Systemen und Ersatzteilen, hat seine Abspaltung von BorgWarner (NYSE:BWA) heute, am 3.Juli 2023, um 17:00 Uhr Eastern Daylight Time abgeschlossen. Es wird ab der Markteröffnung am 5.Juli als unabhängiges Unternehmen an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "PHIN" gehandelt.

Der neu berufene Präsident und CEO Brady Ericson sagte: "Der heutige Tag markiert den Beginn einer aufregenden Reise, auf der wir versuchen, PHINIA neben unseren Marken Delphi, Delco-Remy® und Hartridge als globalen Produktführer bei Systemen und Komponenten für Kraftstoffsysteme und Aftermarket-Produkte und -Dienstleistungen zu positionieren. Wir freuen uns sehr, als unabhängiges Unternehmen zu starten, das seine eigene Zukunft gestalten und definieren kann."

-Ende-

Weitere Informationen:

PHINIA ist ein unabhängiger, marktführender Anbieter von Premium-Lösungen und -Komponenten mit über 100 Jahren Herstellerkompetenz und Branchenbeziehungen und einem starken Markenportfolio, zu dem Delphi, Delco Remy® und Hartridge gehören. Mit 12.900 Mitarbeitern an 44 Standorten in 20 Ländern hat PHINIA seinen Hauptsitz in Auburn Hills, Michigan, USA.

Wir entwickeln Kraftstoffsysteme und Ersatzteile für Nutzfahrzeuge und industrielle Anwendungen (schwere und mittelschwere Lkw, Off-Highway-Bau, Schifffahrt, landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen) sowie für leichte Fahrzeuge (Pkw, Lkw, Transporter und SUVs), die dafür sorgen, dass Verbrennungsmotoren so sauber und effizient wie möglich arbeiten. Gleichzeitig investieren wir in Zukunftstechnologien, die das Potenzial alternativer Kraftstoffe erschließen werden.

Wir bieten an, was der Markt heute braucht, um effizienter und nachhaltiger zu werden, und entwickeln gleichzeitig innovative Produkte und Lösungen für eine sauberere Zukunft. Damit sind wir der Partner der Wahl für eine Vielzahl von Kunden aus der Industrie und dem Ersatzteilmarkt, die uns auf unserem gemeinsamen Weg in eine kohlenstoffneutrale und kohlenstofffreie Zukunft unterstützen.

(Delco Remy® ist eine eingetragene Marke der General Motors Corporation, lizenziert an BorgWarner PDS (Anderson) LLC)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230703557235/de/

Contacts:

Katherine Skidmore

phiniapr@fox.agency