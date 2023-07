BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Wärmewende:

"Wer wissen will, wie Energiewende geht, sollte mit Ingenieuren reden. Denn die Weichen sind gestellt. Die Energiekonzerne, in Berlin vor allem Vattenfall mit seiner Fernwärme, sind dabei, die Klimaneutralität herzustellen und ihren Anlagenpark mit Milliarden-Investitionen umzurüsten. Der Konzern will Anreize für den Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft setzen. Der Absatz wäre in Berlins Fernwärmesystem für mehr als 1,5 Millionen Haushalte gesichert. Eine gute Nachricht. Es ist volkswirtschaftlich viel günstiger, das zentrale Energiesystem der Stadt grün zu machen, anstatt jedes Haus auf den energetisch neuesten Stand zu bringen oder dezentrale Lösungen zu finden. Der Kurs des Energieversorgers ist unabhängig davon, an wen er die Fernwärme verkauft. Notfalls müsste das Land, wenn es nicht selbst die Fernwärme übernimmt, regulierend eingreifen. Wer das Monopol für die Energieversorgung in weiten Teilen Berlins erhält, darf seine Gewinne nicht ins Unendliche schrauben, wenn Fernwärme bezahlbar bleiben soll."/yyzz/DP/he