Der Aktie der Deutschen Post ist in der vergangenen Handelswoche der Sprung auf ein neues Jahreshoch geglückt, wodurch ein weiteres Kaufsignal generiert wurde. Zudem erhielten die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen zuletzt immer wieder Rückenwind in Form bullisher Analystenkommentar, hingegen rät JPMorgan aktuell zum Verkauf des DAX-Titels. So hat die US-Bank ihre Einstufung für die Deutsche-Post-Aktie vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Underweight" belassen. Das Kursziel wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...