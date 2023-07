Tesla lieferte im zweiten Quartal 466.140 Fahrzeuge aus. Produziert wurden 479.700 Stromer. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Wall Street erwartete für den am 30. Juni 2023 endenden Zeitraum 445.924 Auslieferungen. Die Tesla-Aktie kletterte daraufhin zu Wochenbeginn an der Nasdaq um rund 6,9 Prozent auf 279,80 Dollar nach oben. Damit hat Tesla im laufenden Jahr seinen Börsenwert bereits mehr als verdoppelt. Trotz der Erholungsrally in diesem Jahr bleibt der Kurs noch ...

