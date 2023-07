Emittent / Herausgeber: Montano Real Estate GmbH / Schlagwort(e): Vertrag

Montano Real Estate und Carlyle vermieten 13.090 Quadratmeter an die Volkswagen Original Teile Logistik GmbH & Co. KG in München



04.07.2023 / 07:30 CET/CEST

Montano Real Estate und Carlyle vermieten 13.090 Quadratmeter an die Volkswagen Original Teile Logistik GmbH & Co. KG in München Attraktives Logistikobjekt im Münchner Osten langfristig an hochwertigen Mieter vermietet

München, 4. Juli 2023 - Die Montano Real Estate GmbH ("Montano", www.montano.eu), hochspezialisierter Partner für Investitionen im Commercial Real Estate, und Carlyle haben durch einen Anschlussmietvertrag ein attraktives Logistikobjekt mit 13.090 Quadratmeter Lagerfläche für sechs Jahre an die Volkswagen Tochter Volkswagen Original Teile Logistik GmbH & Co. KG vermietet. Die Liegenschaft in der Wasserburger Landstraße im Münchner Osten ist aus dem gemeinsam mit Carlyle verwalteten Logistikportfolio und verfügt über eine einzigartige Lage im Münchner Logistikmarkt mit geradliniger Verbindung in den Stadtkern Münchens. Der Mieter Volkswagen Original Teile Logistik GmbH & Co. KG profitiert zudem von der Nähe zum eigenen Vertriebszentrum Südbayern. Im Rahmen der im September 2021 vereinbarten Partnerschaft erwerben Montano und der weltweit tätige Investmentmanager Carlyle gemeinsam Logistikimmobilien. Dabei handelte es sich um Logistikobjekte in stadtnahen Lagen in Deutschland. Montano ist im Rahmen dieser Partnerschaft für das Investment- und Asset Management zuständig. "In unserem Portfolio nimmt die Wasserburger Landstraße mit der einzigartigen Logistiklage in München eine zentrale Rolle ein. Wir freuen uns daher sehr, mit der Volkswagen Original Teile Logistik einen zuverlässigen Mieter langfristig am Standort halten zu können. Wir planen nachhaltig in die Modernisierung der Immobilie zu investieren, um diese fit für die Zukunft zu machen", so Senior Asset Manager Tobias Reichhart "Die Nähe zu unserem Hauptsitz am Schatzbogen im Münchner Osten ist für uns ideal. Bei den geplanten Modernisierungen der Immobilie durch Montano haben wir unsere Wünsche mit einbringen können. Die gesamte Arbeitsumgebung wird eine deutliche Aufwertung erfahren. Damit bieten wir unseren Beschäftigten auch in Zukunft attraktive Arbeitsplätze", freut sich Jörg Helfmann, Niederlassungsleiter des Vertriebszentrum Südbayern. Über Montano Real Estate

Montano ist der hochspezialisierte, gleichgesinnte Partner für Commercial Real Estate. Wir handeln konsequent unternehmerisch und machen Komplexes einfach. Von Büros in München, Frankfurt und Berlin aus sondieren wir den Markt. Chancen erkennen wir schnell und nutzen sie beherzt. Seit über 10 Jahren entwickeln wir Investmentprodukte für deutsche und internationale institutionelle Anleger und verfolgen dabei konsequent die Ziele Nachhaltigkeit, Rendite- und Wertsteigerung.

