YAHOO - Yahoo, eine der bekanntesten Marken der Internetwirtschaft, plant eine Rückkehr an die Börse. CEO Jim Lanzone sagte der Financial Times, das sei Teil eines Plans, den im Silicon Valley ansässigen Konzern wieder bekannt zu machen. Yahoo sei "finanziell bereit, das Unternehmen hat eine großartige Bilanz, wir sind sehr profitabel". Sein zuletzt "privates" Dasein habe dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben, notwendige strukturelle Änderungen vorzunehmen und eine Reihe von Geschäftseinheiten zu schaffen, ähnlich dem Modell, das er als Chef von CBS Interactive verwendet habe. Lanzone, der frühere Geschäftsführer von Tinder, wurde nach der Ausgliederung der Gruppe aus Verizon im September 2021 eingestellt, um die Gruppe wieder als unabhängiges Unternehmen zu etablieren. (Financial Times)

DEUTSCHE TELEKOM - Es mehren sich die Beschwerden privater Glasfaseranbieter, dass die Deutsche Telekom bestehende Netze überbaut oder einen Überbau angesichts bestehender privater Projekte ankündigt. Bundesnetzagentur und Bundesverkehrsministerium haben deshalb eine Überwachungsstelle eingerichtet. Sie soll dazu beitragen sicherzustellen, dass es "wettbewerbskonform" zugeht, wenn Unternehmen um die Versorgung derselben Gebiete konkurrieren. Angesichts der Kosten für den Glasfaserausbau stellt sich die Frage, inwiefern sich Parallel-Architekturen rentieren können. (Börsen-Zeitung)

NOKIA - Nokia hat nach zähen Verhandlungen mit Apple ein Abkommen über die Lizenzen für patentierte 5G-Technologien unter Dach und Fach gebracht, das zum Jahresende auslaufende Verträge ablöst. Der Konzern nannte zwar keine konkrete finanzielle Größenordnung, sprach aber von einer "freundschaftlichen" Vereinbarung. Lizenzeinnahmen aus dem Deal sollen zu Beginn nächsten Jahres fließen. Nokia und der iPhone-Hersteller hatten sich vor einigen Jahren eine heftige gerichtliche Fehde um Patentverletzungen durch Apples Smart Devices geliefert, unter anderem im Hinblick auf Software, Antennentechnik, Chipsets und Benutzeroberfläche. Im ersten Quartal waren die Erlöse der Patentsparte Nokia Technologies um ein Fünftel eingebrochen, weil Lizenzverträge ausliefen. (Börsen-Zeitung)

DEUTSCHE BAHN - Die Bundesregierung will die Deutsche Bahn in den nächsten beiden Jahren deutlich kräftiger finanziell unterstützen als bisher geplant. So will die Ampel-Koalition dem Konzern in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 15 Milliarden Euro extra zukommen lassen. Die Mittel sollen dabei aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) kommen, der im Bundeshaushalt angesiedelt ist. Das geht aus der Kabinettsvorlage für den neuen Bundeshaushalt hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Die Monopolkommision fordert eine Zerschlagung der Bahn. "Der Deutsche-Bahn-Konzern muss umgebaut werden", sagt Jürgen Kühling, Vorsitzender der Monopolkommission, der Süddeutschen Zeitung. Die Betreiber der Infrastruktur und die Nutzer dieser Infrastruktur sollen strikt voneinander getrennt werden, so das Konzept. Das Ziel: Mehr Wettbewerb im Eisenbahnmarkt und mehr Qualität bei der Deutschen Bahn. (Süddeutsche Zeitung)

MERCK - Die Chefin des Darmstädter Pharmakonzerns Merck verteidigt das Engagement in China - und äußert ernste Sorgen um den Innovationsstandort Europa. "Europa fällt bei der Förderung von Innovationen gegenüber anderen Regionen etwas zurück. Die gute Nachricht ist: Deutschland und Europa haben weiterhin enormes Potenzial für Innovationen auf allen Ebenen. Nur müssen Politik und Industrie zusammenarbeiten, um die zu fördern", sagte Belen Garijo. In China werde man weiter investieren. "Wir glauben weiter an die Chancen in China. Vor allem im Elektronikbereich: 70 Prozent des Flüssigkristallgeschäfts läuft in China, bei Halbleitern sind es unter 20 Prozent." (Handelsblatt)

LUFTHANSA/DISCOVER - Eurowings Discover wird einen neuen Namen bekommen, die Flugzeuge einen neuen Farbton. Nach Informationen aus dem Unternehmensumfeld entfällt der Namenszusatz Eurowings, das Eurowings-Lila weicht wohl einem Blauton - in Annäherung an das Blau der Kernmarke. Unter dem neuen Namen hat die Konzernführung einiges mit der Touristik-Airline vor. Zunächst soll Discover schwarze Zahlen erreichen. Im Juli 2021 - mitten in der Pandemie - gestartet, hatte Eurowings Discover bisher nur Verluste eingeflogen. Allein im vergangenen Jahr lag das Minus nach Informationen aus Konzernkreisen bei rund 170 Millionen Euro. Für das laufende Jahr gehe das Management dagegen von einem Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe aus. (Handelsblatt)

