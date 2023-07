Bis Ende des Jahres werden mehr als 1100 speziell gebrandete Chevy Bolt-Elektrofahrzeuge in ausgewählten Franchise- und Unternehmensfilialen im Einsatz sein.Ann Arbor - Domino's Pizza Inc. ist nicht nur der grösste Pizzahersteller der Welt. Es erhebt auch Anspruch auf die grösste elektrische Pizzalieferflotte der USA. Bis Ende des Jahres werden mehr als 1100 speziell gebrandete Chevy Bolt-Elektrofahrzeuge aus dem Jahr 2023 in ausgewählten Franchise- und Unternehmensfilialen im Einsatz sein. «Bereits im November 2022 kündigte Domino's an...

Den vollständigen Artikel lesen ...