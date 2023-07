DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

LNG - Der Wettbewerb europäischer und chinesischer Kunden um amerikanisches Flüssiggas (LNG) führt zu immer mehr langfristigen Lieferverträgen, die den USA einen Ausbau ihrer Export-Infrasfruktur ermöglichen. Trotz des Ausbaus erneuerbarer Energiequellen steigt die Nachfrage nach Gas. In den vergangenen Wochen hat der US-LNG-Exporteur Cheniere einen 15-Jahres-Vertrag mit dem norwegischen Unternehmen Equinor und einen Vertrag über mehr als 20 Jahre mit dem chinesischen Unternehmen ENN unterzeichnet. Außerdem schloss der Konkurrent Venture Global LNG einen 20-Jahres-Vertrag mit dem deutschen Unternehmen Securing Energy for Europe (SEFE) ab, während der französische Energiekonzern Totalenergies einen Anteil von 219 Milionen US-Dollar an einem texanischen LNG-Terminal erwarb, das von dem in Houston ansässigen Energiekonzern Nextdecade entwickelt wird. (Financial Times)

BÖRSENGÄNGE - Das Volumen der Börsengänge und Kapitalerhöhungen von Unternehmen in Europa ist in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 48 Milliarden Euro geklettert - wenngleich die Anzahl der Transaktionen mit jeweils mehr als 50 Millionen Euro Umfang um 10 auf 135 schrumpfte. Das geht aus den Daten hervor, die die Investmentbank Berenberg zusammengestellt hat. Der Zuwachs beim Volumen ist demnach das Ergebnis eines Anstiegs der ABO-Volumina (Accelerated Bookbuilding) um ca. 34 Prozent. Die IPO-Volumina (ohne Spacs) dagegen fallen um rund 30 Prozent niedriger aus als zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr - und sogar um rund 88 Prozent niedriger als in der ersten Hälfte des Jahres 2021, als der offene Geldhahn der Notenbanken und billionenschwere staatliche Konjunkturprogramme den Markt antrieben. (Börsen-Zeitung)

UNTERNEHMENSUMSÄTZE - Die wichtigsten deutschen Unternehmen haben ihre Umsätze im Jahr des Ausbruchs des Ukrainekriegs auf einen Rekord von 4 Billionen Euro gesteigert. Das entspricht einem Wachstum von gut 20 Prozent, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Der Anstieg im Jahr 2022 um fast 691 Milliarden Euro ist der größte seit 2011 und dürfte einer der größten seit Beginn der Erhebung der jährlichen Liste mit den größten Unternehmen durch das FAZ-Archiv sein. Von dem Umsatzrekord ist in Summe recht wenig bei den Unternehmen hängen geblieben. Stattdessen sanken die Jahresüberschüsse der 200 größten deutschen Firmen im Jahr 2022 um insgesamt 20 Milliarden oder fast 13 Prozent auf 135 Milliarden Euro. Der Einbruch liegt vor allem an dem horrenden Verlust des im Dezember verstaatlichten Energiekonzerns Uniper von 19 Milliarden. Rechnet man den Verlust von Uniper heraus, hat sich die Summe der Gewinne aller Großunternehmen kaum verändert. (FAZ)

ENERGIEPREISBREMSE - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) rechnet auch im kommenden Jahr mit einer moderaten Entwicklung der Energiepreise und plant daher nur noch geringe Ausgaben für die Energiepreisbremsen ein. Das ergibt sich aus den Entwürfen für den Bundeshaushalt 2024 und die Etatpläne der Sonderhaushalte, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegen. Danach sind im Wirtschaftsstabilisierungsfonds 2024 für die Gaspreisbremse 1,95 Milliarden Euro veranschlagt und für die Strompreisbremse 4,4 Milliarden Euro. In diesem Jahr sind für die beiden Hilfen jeweils rund 40 Milliarden Euro eingeplant, die aber vermutlich in dieser Höhe nicht gebraucht werden. (RND)

EU-WETTBEWERBSRECHT - Nach der Einigung der Ampelkoalition auf die größte Reform des nationalen Wettbewerbsrechts seit Jahrzehnten fordert Wirtschaftsstaatsekretär Sven Giegold (Grüne) die EU-Kommission auf, dem deutschen Beispiel zu folgen. Die Reform in Deutschland sorge dafür, dass mehr Wettbewerb auf vermachteten Märkten entstehe. "Die neue Säule des Wettbewerbsrecht setzt einen Standard für Europa", sagte Gigold dem Handelsblatt. Das Bundeskartellamt wird in Zukunft schon in Märkte eingreifen können, wenn dort kein richtiger Wettbewerb herrscht. Dort kann es Maßnahmen durchsetzen, von der Offenlegung von Daten bis zur Zerschlagung von Konzernen als letztes Mittel. Bislang konnte die Behörde nur eingreifen, wenn sie illegales Verhalten wie Preisabsprachen feststellte. In Großbritannien gibt es bereits ähnliche Regelungen. (Handelsblatt)

RUSSLAND - Mehr als ein Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und trotz der Wirtschaftssanktionen sind vier von fünf westlichen Konzernen nach wie vor in dem Land tätig. Nach einer neuen Untersuchung der Kiew School of Economics (KSE) und der NGO B4Ukraine, die der FAZ exklusiv vorliegt, haben die verbliebenen 1.146 Unternehmen (von einst 1.387) in Russland im Jahr 2022 einen Umsatz in Höhe von umgerechnet 213,9 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Die Geschäfte sind nicht sanktioniert und legal. Doch sie haben eine Schattenseite. Auf den Gewinn von 14,1 Milliarden Dollar hätten die Unternehmen 3,5 Milliarden Dollar Gewinnsteuern an den russischen Staat abgeführt "und so zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen des Kremls beigetragen", schreiben die Autoren. (FAZ)

RUSSLAND - Deutsche Unternehmen sind nach den amerikanischen die größten ausländischen Steuerzahler in Russland. Das geht aus unveröffentlichten, neuen Daten der Kiew School of Economics hervor, die diese für die Nichtregierungsorganisation B4Ukraine zusammengestellt hat. Von einst 371 deutschen Betrieben seien 262 (69 Prozent) noch im Land. Sie hätten im vorigen Jahr 402 Millionen US-Dollar Gewinnsteuer entrichtet. Einige deutsche Unternehmen würden ihre Geschäfte trotz des Angriffskrieges noch ausweiten. Es handelt sich um legale Geschäfte, die nicht von Sanktionen betroffen sind. (FAZ)

