Frankfurt (ots) -Für 2023 ist die Management- und Technologieberatung weiter auf ExpansionskursDie Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihr Führungsteam in Deutschland um acht Partner (https://www.youtube.com/watch?v=-UlUd7NInCQ) erweitert. Sieben wurden intern befördert, ein Partner kommt von extern zu BearingPoint. Damit bekräftigt BearingPoint die starken Wachstumsambitionen für seinen größten Beratungsmarkt. Deutschland war mit 385 Millionen Euro Umsatz (plus 21 Prozent) und 1.664 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (plus 17 Prozent) auch 2022 der größte Markt für BearingPoint. Der Wachstumstrend setzt sich bislang im laufenden Geschäftsjahr fort, sodass BearingPoint für 2023 wieder von einem zweistelligen Umsatzwachstum in Deutschland ausgeht und neben den Partnerernennungen 400 Neueinstellungen plant. Zukäufe und erhöhte Investitionen in die Produktentwicklung tragen zur Stärkung der drei Geschäftsbereiche Consulting, Products und Capital bei.Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint: "Ich freue mich sehr über die Verstärkung unserer Partnergruppe, die unsere positive Geschäftsentwicklung reflektiert. Mit dem Schub, den uns ihre Expertise und Erfahrung geben, können wir wichtige Impulse für unsere Kunden in den verschiedenen Industrien setzen. Die neuen Partner repräsentieren unsere Werte und agieren als vertrauensvolle Berater bei strategischen und operativen Fragestellungen, die unsere Kunden bei der Umsetzung des Dreiklangs aus Nachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum unterstützen."Die neuen Partner in Deutschland auf einen Blick:Thorsten HoffmannStandort: FrankfurtBei BearingPoint seit: 2005Ausbildung: Diplom in InformatikGeschäftsfokus: Government & Public Sector / TechnologyDas sagt Thorsten Hoffmann über seine Ziele:"Als Partner werde ich weiterhin unsere Kunden in der Öffentlichen Verwaltung auf ihrem Weg der digitalen Transformation begleiten. Zudem setze ich mich dafür ein, dass BearingPoint als kompetenter Partner für ServiceNow und Software Asset Management in allen Branchenbereichen auf dem Markt wahrgenommen wird."Vanessa JaegerStandort: FrankfurtBei BearingPoint seit: 2011Ausbildung: Diplom in BetriebswirtschaftslehreGeschäftsfokus: Insurance / TechnologyDas sagt Vanessa Jaeger über ihre Ziele:"Als Partnerin werde ich unsere Kunden aus der Versicherungsbranche weiterhin dabei unterstützen, Innovationen voranzutreiben und Technologien zu nutzen, um bessere und nachhaltige Geschäftsergebnisse zu erzielen. Außerdem ist es mir ein Anliegen, unser Property & Casualty Kompetenzteam zu leiten und auszubauen, das sich auf zentrale Transformationsprojekte für das Privat-, Firmen- und Industrieversicherungsgeschäft konzentriert."Marc JasperStandort: DüsseldorfBei BearingPoint seit: 2020Ausbildung: Diplom in VolkswirtschaftslehreGeschäftsfokus: Health Insurance / TechnologyDas sagt Marc Jasper über seine Ziele:"Als neuer Partner in unserem Versicherungssegment setze ich mich leidenschaftlich dafür ein, Organisationen im Kontext der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung bei der Lösung und Umsetzung ihrer organisatorischen und technologischen Herausforderungen und Ambitionen zu unterstützen."Nina LondonStandort: DüsseldorfBei BearingPoint seit: 2005Ausbildung: Diplom in WirtschaftswissenschaftenGeschäftsfokus: Chemicals, Life Sciences & Recources / OperationsDas sagt Nina London über ihre Ziele:"Als Partnerin in unserem Segment Resources/Oil & Gas unterstütze ich unsere Kunden bei der Energie- und Mobilitätswende und treibe mit einem engagierten Team, das auf die spezifischen Bedürfnisse der Branche zugeschnitten ist, Innovationen voran."Juliane MusilStandort: LeipzigBei BearingPoint seit: 2008Ausbildung: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, DiplomGeschäftsfokus: Cross Segment / People & StrategyDas sagt Juliane Musil über ihre Ziele:"Mein Spirit: I love what I do! In meiner Rolle als Partnerin stehe ich für die Themen Real Estate Transformation sowie KI und intelligente Prozessautomatisierung in Deutschland. Als Expertin in diesen Bereichen begleiten mein Team und ich unsere Kunden auf ihrer ganzheitlichen digitalen Transformationsreise in vier Dimensionen: Strategie, Mitarbeiter, Prozesse und Technologie."Andreas PohlerStandort: HamburgBei BearingPoint seit: 2023Ausbildung: Diplom-WirtschaftsingenieurGeschäftsfokus: Government & Public Sector / People & StrategyDas sagt Andreas Pohler über seine Ziele:"Meine Leidenschaft gilt der Digitalisierung des öffentlichen Sektors. Ich unterstütze meine Kunden auf dieser vielschichtigen Reise, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Justiz und IT-Dienstleister."Matthias ScholzStandort: FrankfurtBei BearingPoint seit: 2008Ausbildung: Diplom in VolkswirtschaftGeschäftsfokus: Banking & Capital Markets / People & StrategyDas sagt Matthias Scholz über seine Ziele:"Mein Fokus im Retail- und Private Banking liegt auf der Transformation von Prozessen, Mitarbeitenden und Technologieplattformen, einschließlich großer oder komplexer Transformationskonzepte wie 'Skill Based Production Management'."Pierre SydlikStandort: MünchenBei BearingPoint seit: 2010Ausbildung: Diplom-KaufmannGeschäftsfokus: Automotive & Industrial Manufacturing / Finance & RiskDas sagt Pierre Sydlik über seine Ziele:"Meine Leidenschaft ist es, die 'End-to-End-Sicht' von der digitalen Transformation bis hin zur Finanzexzellenz immer weiter voranzutreiben. Als Partner werde ich meine Fähigkeiten in den Bereichen Strategie, Exzellenz und Systemimplementierung einbringen, um Kunden bei der Umsetzung ihrer Transformationsstrategien mit der Technologie zu unterstützen, die am besten für ihre Geschäfts-, Daten- und Informationsanforderungen geeignet ist."Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Weitere Informationen:
Homepage: https://www.bearingpoint.com/de-de/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint
Twitter: https://twitter.com/BearingPoint_de