DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die australische Zentralbank hat den Leitzins unverändert bei 4,10 Prozent belassen. Einige Beobachter hatten mit einer möglichen Erhöhung gerechnet. Die Bank erklärte, sie wolle sich mehr Zeit nehmen, um die Auswirkungen der vergangenen Zinserhöhungen zu bewerten. Sie bekräftigte jedoch ihre Warnung, dass eine weitere Straffung erforderlich sein könnte, um die Inflation zu bekämpfen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Manz AG, HV

09:30 EU/EuGH, Urteil zur Zusammenführung von Nutzerdaten

aus verschiedenen Quellen, im konkreten Fall durch Meta Platforms

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), Umsatz 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz Mai Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +17,6 Mrd Euro zuvor: +18,4 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1.2% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.216,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.491,25 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.350,25 -0,1% Nikkei-225 33.492,70 -0,8% Schanghai-Composite 3.246,13 +0,1% Hang-Seng-Index 19.410,97 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 133,28 -1 Vortag (20:45): INDEX Schluss +/- DAX 16.081,04 -0,4% DAX-Future 16.220,00 -0,5% XDAX 16.100,75 -0,5% MDAX 27.692,90 +0,3% TecDAX 3.177,32 -0,8% EuroStoxx50 4.398,15 -0,0% Stoxx50 3.988,32 -0,4% Dow-Jones 34.418,47 +0,0% S&P-500-Index 4.455,59 +0,1% Nasdaq-Comp. 13.816,77 +0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,25 -48

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Im Handel stellt man sich angesichts des 4th of July-Feiertags in den USA, an dem die dortigen Börsen geschlossen bleiben, auf ein sehr ruhiges Geschäft ein. Auch ist die Nachrichtenlage extrem dünn. Die australische Notenbank hat den Leitzins bestätigt. Im Vorfeld hatten einige Beobachter eine Erhöhung nicht ausgeschlossen. Viele Marktteilnehmer dürften dem Handel heute fernbleiben und erst wieder am Mittwoch aktiv werden.

RÜCKBLICK: Knapp behauptet - Insgesamt verlief das Geschäft schleppend, auch weil an der Wall Street nur ein verkürzter Handel stattfand und sich dort fast nichts tat. Am Dienstag bleibt dort die Börse wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen. Ein kleiner Dämpfer kam am Nachmittag von einem schwächeren ISM-Index für das verarbeitende US-Gewerbe. Für Astrazeneca ging es um 8 Prozent nach unten. Belastet wurde der Kurs vom Zwischenergebnis einer Studie zu einem Lungenkrebs-Medikament. Die Aktie des italienischen Versicherers Generali kletterte um 3,4 Prozent. Im Handel wurde auf einen Bericht verwiesen, demzufolge die Aufsichtsbehörde der Finanzholding Delfin die Genehmigung erteilt habe, mehr als 10 Prozent des Kapitals von Generali zu halten. Damit könne Delfin möglicherweise auch noch weiter aufstocken, so die Spekulation.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der DAX hielt trotz des kleinen Minus an seinem 35. Geburtstag die runde 16.000er Marke. Continental fielen um 3,8 Prozent. Im Handel wurde auf Spekulationen verwiesen, die anstehenden Geschäftszahlen für das Quartal könnten enttäuschen. Thyssenkrupp gewannen 0,5 Prozent. Die Aktien der Wasserstoff-Tochter Nucera dürften laut Händlern zu je 20 Euro zugeteilt werden. Die Preisspanne liegt zwischen 19 und 21,50 Euro. Die Erstnotiz ist für Freitag geplant. BMW (-0,3%) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass der Autobauer sein angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro gestartet hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Bank zogen um ein halbes Prozent an auf die Nachricht, dass die Ratingagentur Fitch das Langfrist-Rating um eine Stufe auf "A-" angehoben hat. Airbus zeigten sich kursmäßig unbeeindruckt davon, dass Deutschland den Servicevertrag für den Militärtransporter A400M verlängert hat. Cherry wurden ein halbes Prozent höher gesehen. Der Hersteller von Computer-Peripheriegeräten hat sein Aktienrückkaufprogramm 2022 abgeschlossen, wie er nachbörslich mitteilte. Der Aktienkurs der Umweltbank bewegte sich kaum nach der Nachricht, dass die Bank im ersten Halbjahr nur ein leicht positives Ergebnis vor Steuern erreichen wird. Zugleich hält die Umweltbank aber an der Prognose für das Gesamtjahr 2023 mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von ca. 20 Millionen Euro fest.

USA - AKTIEN

Behauptet - Erwartungsgemäß tat sich am Brückentag zum Unabhängigkeitsfeiertag am 4. Juli wenig. Auch weil wegen des Feiertags nur verkürzt gehandelt wurde, dürften viele Akteure dies für ein verlängertes Wochenende genutzt haben. Neue Konjunkturdaten verpufften. Der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes hatte sich im Juni unerwartet nochmals verschlechtert, nachdem er zuvor schon im Schrumpfung anzeigenden Bereich lag. Dagegen wurden für Mai stärker als gedacht gestiegene Bauausgaben gemeldet. Bei den Einzelwerten stand die Tesla-Aktie im Fokus. Sie gewann 6,9 Prozent, nachdem der Elektroautobauer am Wochenende für das zweite Quartal dank drastischer Preissenkungen einen Absatzrekord von weltweit 466.000 Fahrzeugen mitgeteilt hatte. Das entsprach einem Plus von 83 Prozent. Tesla strebt ein durchschnittliches jährliches Auslieferungswachstum von 50 Prozent an, hat sich für dieses Jahr jedoch ein bescheideneres Ziel gesetzt. Im ersten Quartal betrug das Plus 36 Prozent. Neben Tesla hatte auch Rivian unerwartet starke Absätze seiner Elektro-Pickups bzw. -SUVs gemeldet. Der Aktienkurs schnellte darauf um 17,4 Prozent nach oben. Im Sog von Tesla und Rivian verteuerten sich Nio um 3,5 und Xpeng um 4,2 Prozent. Die Kurse der traditionellen Autobauer Ford und General Motors legten mit 0,7 bzw 1,0 Prozent deutlich bescheidener zu.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,92 +3,0 4,89 50,1 5 Jahre 4,19 +4,4 4,15 19,4 7 Jahre 4,03 +2,5 4,00 5,8 10 Jahre 3,85 +1,1 3,84 -2,7 30 Jahre 3,88 +1,6 3,86 -9,3

Die Anleihekurse gaben in einem um zwei Stunden verkürzten Handel vor dem Nationalfeiertag am 4. Juli etwas nach, die Renditen zogen also etwas an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0905 -0,1% 1,0912 1,0887 +1,9% EUR/JPY 157,68 -0,1% 157,85 157,60 +12,3% EUR/GBP 0,8592 -0,1% 0,8598 0,8583 -2,9% GBP/USD 1,2693 +0,0% 1,2692 1,2685 +5,0% USD/JPY 144,59 -0,0% 144,65 144,75 +10,3% USD/KRW 1.300,27 -0,3% 1.304,66 1.308,57 +3,0% USD/CNY 7,2314 -0,1% 7,2408 7,2534 +4,8% USD/CNH 7,2409 -0,2% 7,2530 7,2631 +4,5% USD/HKD 7,8292 -0,1% 7,8340 7,8327 +0,3% AUD/USD 0,6684 +0,2% 0,6671 0,6650 -1,9% NZD/USD 0,6158 +0,1% 0,6152 0,6147 -3,0% Bitcoin BTC/USD 31.145,77 +0,3% 31.058,04 30.649,66 +87,6%

Der Dollar zeigte sich richtungslos. Nach dem Rücksetzer am Freitag erholte er sich zunächst, kam dann aber wieder zurück. Der Dollarindex legte minimal zu.

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,24 69,79 +0,6% +0,45 -11,5% Brent/ICE 75,10 74,65 +0,6% +0,45 -9,7%

Die Ölpreise zogen zunächst an, angetrieben von einem Bericht, wonach Saudi-Arabien seine Förderbeschränkung um einen weiteren Monat verlängern will. Im Verlauf fielen die Preise aber wieder und gingen rund 1 Prozent niedriger aus dem Tag.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.923,75 1.921,67 +0,1% +2,09 +5,5% Silber (Spot) 22,93 22,90 +0,1% +0,03 -4,3% Platin (Spot) 917,93 911,00 +0,8% +6,93 -14,1% Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,2% -0,01 -1,2%

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

USA - CHINA

Die Biden-Regierung will nach Angaben von Insidern den Zugang chinesischer Unternehmen zu US-Cloud-Computing-Diensten beschränken und bereitet dies auch konkret vor. Sollten die Überlegungen umgesetzt werden, müssten sich US-Cloud-Service-Anbieter wie Amazon.com und Microsoft eine Erlaubnis aus Washington einholen, bevor sie chinesischen Kunden solche Cloud-Dienste anbieten, bei denen fortschrittliche Chips für künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen, wie mit der Situation vertraute Personen berichten.

KLIMAWANDEL

Großbritannien hat den heißesten Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Am heißesten Tag lag die Temperatur bei 32,2 Celsius. Die Durchschnittstemperatur lag demnach im Juni mit 15,8 Grad um 0,9 Grad über dem bisherigen Rekord von 14,9 Grad im Juni 1940 und 1976.

UNRUHEN FRANKREICH

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 04, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Nach den mehrtägigen Krawallen in Frankreich hat sich die Lage in der Nacht zum Dienstag weiter beruhigt. Im Großraum Paris ging die Zahl der Festnahmen nach Behördenangaben erneut zurück, größere Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. Präsident Emmanuel Macron besuchte am Abend zusammen mit Innenminister Gérald Darmanin eine Polizeikaserne im 17. Arrondissement und führte kurz nach Mitternacht Gespräche in der Polizeipräfektur von Paris, wie der Elysée-Palast mitteilte.

KINDERGRUNDSICHERUNG

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in den Streit um die Finanzierung der Kindergrundsicherung eingeschaltet. In einem dem ARD-Hauptstadtstudio am Montag vorliegenden Brief an Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) fordert er einen geeinten Referentenentwurf bis Ende August.

AIRBUS

Deutschland hat den Servicevertrag für den Militärtransporter A400M verlängert - er hat eine Laufzeit von siebeneinhalb Jahren.

DEUTSCHE BANK

Die Ratingagentur Fitch hat das Langfrist-Rating um eine Stufe auf "A-" angehoben. Der Ausblick ist stabil.

EON

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätseinstufung "BBB+" bestätigt, der Ausblick ist stabil.

AMAZON

bekommt in Kürze die ersten elektrischen Lieferwagen für Europa von Rivian Automotive ausgeliefert.

MONDELEZ

ruft in den USA freiwillig zwei Produktlinien von belVita-Frühstückssandwiches wegen eines nicht deklarierten Erdnussallergens zurück.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.