DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die australische Zentralbank hat den Leitzins unverändert bei 4,10 Prozent belassen. Einige Beobachter hatten mit einer Erhöhung gerechnet. Die Bank erklärte, sie wolle sich mehr Zeit nehmen, um die Auswirkungen der vergangenen Zinserhöhungen zu bewerten. Sie bekräftigte jedoch ihre Warnung, dass eine weitere Straffung erforderlich sein könnte, um die Inflation zu bekämpfen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.492,00 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.351,00 -0,1% Nikkei-225 33.428,45 -1,0% Hang-Seng-Index 19.389,95 +0,4% Kospi 2.596,13 -0,2% Shanghai-Composite 3.243,98 +0,0% S&P/ASX 200 7.280,40 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An vielen Börsen in Ostasien und Australien kommt es am Dienstag zu kleineren Gewinnmitnahmen, für die Beobachter wieder aufkeimende Konjunktursorgen verantwortlich machen. Der am Vortag nach Börsenschluss in Asien veröffentlichte ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA hatte sich unerwartet im Juni nochmals verschlechtert. Gegen die regionale Tendenz halten sich die chinesischen Börsen leicht im Plus. Hier stützt die Hoffnung auf weitere Stimuli der chinesischen Notenbank, nachdem am Montag der Caixin-Einkaufsmanagerindex im Juni einen Rückgang verzeichnet hatte. Im Fokus stehen der Handelsstreit mit den USA und am Montag von Peking verhängte Exportbeschränkungen für bestimmte Mineralien, die in der Chipherstellung Verwendung finden. Die Aktien von Yunnan Chihong Zinc & Germanium und Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial sprangen daraufhin gleich zu Handelsbeginn um das Tageslimit von 10 Prozent. Der Kurs des Pharmakonzerns Daiichi Sankyo sackt in Tokio um rund 15 Prozent ab. Ein Medikament des Unternehmens zur Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs hat nach Angaben von Daiichi in einer Phase-III-Studie positive Ergebnisse gezeigt. Die Analysten der UBS bemängeln aber, dass Daiichi entgegen sonstiger Gewohnheiten das "progressionsfreie Überleben" nicht quantifiziert habe. In Sydney dreht der S&P/ASX-200 ins Plus, nachdem die Reserve Bank of Australia den Leitzins unverändert belassen hat.

US-NACHBÖRSE

Sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel am Vorabend des Unabhängigkeitstags in den USA verlaufen. Der reguläre Handel war am Montag wegen des bevorstehenden Feiertags schon früher als üblich beendet worden; am Dienstag bleiben die Börsen in den USA geschlossen. Die Nachrichtenlage war entsprechend dünn. Unter den Einzelwerten zeigten sich Mondelez unbeeindruckt vom Rückruf zweier Produktlinien der belVita-Frühstückssandwiches wegen eines nicht deklarierten Erdnussallergens.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.418,47 +0,0% 10,87 +3,8% S&P-500 4.455,59 +0,1% 5,21 +16,1% Nasdaq-Comp. 13.816,77 +0,2% 28,85 +32,0% Nasdaq-100 15.208,69 +0,2% 29,49 +39,0% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 460 Mio 1,01 Mrd Gewinner 2.033 2.100 Verlierer 890 855 Unverändert 95 98

Behauptet - Erwartungsgemäß tat sich am Brückentag zum Unabhängigkeitsfeiertag am 4. Juli wenig. Auch weil wegen des Feiertags nur verkürzt gehandelt wurde, dürften viele Akteure dies für ein verlängertes Wochenende genutzt haben. Neue Konjunkturdaten verpufften. Der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes hatte sich im Juni unerwartet nochmals verschlechtert, nachdem er zuvor schon im Schrumpfung anzeigenden Bereich lag. Dagegen wurden für Mai stärker als gedacht gestiegene Bauausgaben gemeldet. Bei den Einzelwerten stand die Tesla-Aktie im Fokus. Sie gewann 6,9 Prozent, nachdem der Elektroautobauer am Wochenende für das zweite Quartal dank drastischer Preissenkungen einen Absatzrekord von weltweit 466.000 Fahrzeugen mitgeteilt hatte. Das entsprach einem Plus von 83 Prozent. Tesla strebt ein durchschnittliches jährliches Auslieferungswachstum von 50 Prozent an, hat sich für dieses Jahr jedoch ein bescheideneres Ziel gesetzt. Im ersten Quartal betrug das Plus 36 Prozent. Neben Tesla hatte auch Rivian unerwartet starke Absätze seiner Elektro-Pickups bzw. -SUVs gemeldet. Der Aktienkurs schnellte darauf um 17,4 Prozent nach oben. Im Sog von Tesla und Rivian verteuerten sich Nio um 3,5 und Xpeng um 4,2 Prozent. Die Kurse der traditionellen Autobauer Ford und General Motors legten mit 0,7 bzw 1,0 Prozent deutlich bescheidener zu.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,92 +3,0 4,89 50,1 5 Jahre 4,19 +4,4 4,15 19,4 7 Jahre 4,03 +2,5 4,00 5,8 10 Jahre 3,85 +1,1 3,84 -2,7 30 Jahre 3,88 +1,6 3,86 -9,3

Die Anleihekurse gaben in einem um zwei Stunden verkürzten Handel vor dem Nationalfeiertag am 4. Juli etwas nach, die Renditen zogen also etwas an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0897 -0,1% 1,0912 1,0887 +1,8% EUR/JPY 157,62 -0,1% 157,85 157,60 +12,3% EUR/GBP 0,8589 -0,1% 0,8598 0,8583 -3,0% GBP/USD 1,2688 -0,0% 1,2692 1,2685 +4,9% USD/JPY 144,63 -0,0% 144,65 144,75 +10,3% USD/KRW 1.301,41 -0,2% 1.304,66 1.308,57 +3,1% USD/CNY 7,2344 -0,1% 7,2408 7,2534 +4,9% USD/CNH 7,2431 -0,1% 7,2530 7,2631 +4,6% USD/HKD 7,8297 -0,1% 7,8340 7,8327 +0,3% AUD/USD 0,6654 -0,3% 0,6671 0,6650 -2,4% NZD/USD 0,6149 -0,1% 0,6152 0,6147 -3,2% Bitcoin BTC/USD 31.057,25 -0,0% 31.058,04 30.649,66 +87,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich richtungslos. Nach dem Rücksetzer am Freitag erholte er sich zunächst, kam dann aber wieder zurück. Der Dollarindex legte minimal zu.

Der australische Dollar gibt am Dienstag zu seinem US-Pendant nach, nachdem die Reserve Bank of Australia ihren Leitzins unverändert gelassen hat.

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,08 69,79 +0,4% +0,29 -11,7% Brent/ICE 74,97 74,65 +0,4% +0,32 -9,9%

Die Ölpreise zogen zunächst an, angetrieben von einem Bericht, wonach Saudi-Arabien seine Förderbeschränkung um einen weiteren Monat verlängern will. Im Verlauf fielen die Preise aber wieder und gingen rund 1 Prozent niedriger aus dem Tag.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.923,82 1.921,67 +0,1% +2,15 +5,5% Silber (Spot) 22,90 22,90 0% 0 -4,5% Platin (Spot) 918,03 911,00 +0,8% +7,03 -14,0% Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,2% -0,01 -1,2%

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

HANDELSSTREIT USA / CHINA

Die Biden-Regierung will nach Angaben von Insidern den Zugang chinesischer Unternehmen zu US-Cloud-Computing-Diensten beschränken und bereitet dies auch konkret vor. Sollten die Überlegungen umgesetzt werden, müssten sich US-Cloud-Service-Anbieter wie Amazon.com und Microsoft eine Erlaubnis aus Washington einholen, bevor sie chinesischen Kunden solche Cloud-Dienste anbieten, bei denen fortschrittliche Chips für künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen, wie mit der Situation vertraute Personen berichten.

MERCOSUR

Argentinien und Brasilien haben zum Auftakt des Gipfels der vier Mercosur-Staaten gleichberechtigte Beziehungen mit der EU gefordert. Mit Blick auf das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten der südamerikanischen Freihandelszone sagte der argentinische Außenminister Santiago Cafiero zum Gipfelauftakt im argentinischen Puerto Iguazú, dessen 2019 beschlossener Text spiegle "ungleiche Anstrengungen zwischen asymmetrischen Blöcken wider". Dies werde "dem aktuellen internationalen Kontext nicht gerecht".

POLITIK GROSSBRITANNIEN / CHINA

China hat Großbritannien in scharfen Worten vorgeworfen, "flüchtigen" Aktivisten aus Hongkong Schutz zu bieten und sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen. "Britische Politiker haben Flüchtigen offen Schutz angeboten", erklärte ein Sprecher der chinesischen Botschaft in London am Montagabend. Dies sei "eine grobe Einmischung in Hongkongs Rechtsstaat und Chinas innere Angelegenheiten", hieß es weiter.

POLITIK HONGKONG

Nach der Aussetzung eines Kopfgelds auf acht im Ausland lebende Demokratieaktivisten hat Hongkongs Regierungschef John Lee die Betroffenen gedrängt, sich den Behörden zu stellen.

INFLATION SÜDKOREA

