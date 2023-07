The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.07.2023ISIN NameDE000LB0XZW6 LBBW AIR BOA SZ P 14/23DE000LB1B043 LBBW BAYN BOA SZ P 16/23DE000LB1A615 LBBW R6C BOAP 16/23DE000LB1B035 LBBW AXA BOA SZ P 16/23DE000LB0XZX4 LBBW DAI BOA SZ P 14/23DE000LB1A607 LBBW BMW BOAP 16/23XS2178832379 STELLANTIS N.V. 20/23 MTNDE000WGZ8FS9 DZ BANK IS.A.830DE000LB1B050 LBBW DAI BOA SZ P 16/23DE000NWB18G9 NRW.BANK IS.A.18G 18/23XS0088317853 HSBC BANK 98/23 MTN 1-2US02665WDK45 AM.HONDA FIN 20/23 MTNUS14913R2D89 CATERP.F.SV. 20/23 MTNXS2199493169 POLEN 20/23 MTNDE000DK0XBF1 DEKA NK FESTZINS 20/23DE000HSH5ZH3 HCOB ZS 19 16/23