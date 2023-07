NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 21,10 auf 20,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Lisa Yang nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie kleinere Prognose-Anpassungen wegen aktueller operativer Trends und Währungseinflüssen vor. Für das erste Halbjahr geht sie nun von einem etwas höheren Wachstum, aber einer niedrigeren operativen Marge (Ebitda) aus. Im Schnitt sinken dadurch ihre Ebitda-Schätzungen bis 2027 leicht./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 21:19 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000077919

