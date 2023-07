Die Continental-Aktie war gerade auf dem Weg an das obere Ende einer monatelangen Seitwärtsbewegung, als sie am Montag mit -3,85 Prozent an der Spitze der DAX-Verliererliste landete. Was steckt dahinter ... und könnte das für das neue Quartal wegweisend sein?

Den vollständigen Artikel lesen ...