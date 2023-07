Der Immo-Entwickler UBM hat den 7% UBM Green Bond 2023-2027 (ISIN AT0000A35FE2) bei einem Volumen von 50 Mio. Euro erfolgreich platziert. CFO Patric Thate:. "Unsere Fähigkeit auch in schwierigen Zeiten Anleihekapital am Markt aufzunehmen, ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil und dieses Kapital ermöglicht es uns, sehr rasch auf Gelegenheiten am Markt zu reagieren." Laut UBM war die Nachfrage stark von Retail-Investoren geprägt. Geplanter Valutatag ist der 10. Juli 2023. Die Notierung des UBM Green Bonds 2023 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt. Im Vorfeld wurden Inhaber der UBM-Anleihe 2018-2023 eingeladen, die bestehenden Anleihen in den neuen vierjährigen UBM Green Bond umzutauschen. Dieses ...

