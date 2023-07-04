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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
Xetra
04.07.23
09:30 Uhr
16,155 Euro
-0,190
-1,16 %
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
1-Jahres-Chart
SIEMENS ENERGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS ENERGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
16,19016,20509:46
16,20016,20509:46
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EVONIK
EVONIK INDUSTRIES AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EVONIK INDUSTRIES AG17,320-0,55 %
KNORR-BREMSE AG67,10-1,03 %
RHEINMETALL AG255,10+1,27 %
SIEMENS ENERGY AG16,155-1,16 %
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