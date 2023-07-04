BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 220 (180) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 25 (34) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 58 (50) EUR - 'HOLD'EXANE BNP NIMMT KNORR-BREMSE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 66 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 46 (43) EUR - 'NEUTRAL'HSBC HEBT WACKER CHEMIE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 155 (150) EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 17 (17,70) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 320 (310) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 13300 (13500) PENCE - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ASTRAZENECA AUF 'HOLD' - ZIEL 11000 PENCEDZ SENKT FAIREN WERT FÜR ASTRAZENECA AUF 11000 (11800) PENCE - 'HALTEN'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,65 (7,30) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...