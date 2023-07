Die BYD-Marke Denza hat am Montag ihren neuen Elektro-SUV N7 vorgestellt. Dieser soll in erster Linie Teslas Model Y Konkurrenz machen. Die Auslieferung des Denza N7 soll nach Angaben des Unternehmens bereits in zwei Wochen beginnen.Ein Livestream des Launch-Events hatte allein auf Weibo, der chinesischen Twitter-ähnlichen Plattform, fast 2 Millionen Aufrufe. Das ist weit mehr als die 200.000 Aufrufe, die ein Livestream zur Einführung des neuen Modells von Nio Ende 2021 hatte."Denza ist seit ein ...

