DJ PNE verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an Totalenergies

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Windpark-Spezialist PNE verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an den französischen Energiekonzern Totalenergies. Die in der Entwicklung befindlichen Projekte haben zusammen eine Gesamtleistung von 208 Megawatt-Peak (MWp). PNE ist für die weitere Projektentwicklung bis zum Erreichen der Baureife verantwortlich, wie das Unternehmen mitteilte. Über den Kaufpreis haben die Transaktionsparteien Stillschweigen vereinbart.

July 04, 2023 02:23 ET (06:23 GMT)

