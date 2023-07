Vernier / Ostermundigen (ots) -Der TCS erweitert sein Assistance-Angebot im Bereich Gesundheit. Basierend auf einer Partnerschaft mit der Hirslanden-Gruppe bietet dieser Service allen TCS-Mitgliedern die Möglichkeit, sich vor einer Abreise ins Ausland zu Fragen rund um die Gesundheit beraten zu lassen. Man kann sich über mögliche Risiken im Zielland, Vorsichtsmassnahmen, Impfungen oder Präventivmassnahmen informieren, die man vor einer Auslandreise in Betracht ziehen sollte.Die Covid-Line, die während der Pandemie zur Unterstützung der TCS-Mitglieder aufgebaut worden war, hatte grosse Resonanz. Nun greift der TCS das Konzept, auf dem die Covid-Line basiert, erneut auf und weitet es auf alle Gesundheitsfragen aus. Alle TCS-Mitglieder können sich ab sofort in Gesundheitsfragen beraten lassen, um sich optimal auf eine Reise ins Ausland vorzubereiten.Beratungsstelle für alle Fragen rund um die GesundheitÜber die neue Hotline kann man sich über die sanitäre Situation und mögliche Gesundheitsrisiken in einem bestimmten Land informieren, Auskünfte zu administrativen Einreiseformalitäten in Bezug auf Gesundheitsfragen einholen oder Adressen von Gesundheitseinrichtungen im Zielland erhalten. Darüber hinaus erfahren Reisende, welche Impfungen für die Einreise in bestimmte Länder vorgeschrieben sind. So ist es einfacher, rechtzeitig vor der Abreise einen Impftermin zu vereinbaren.Sich erkundigen, ob der Gesundheitszustand eine sichere Reise ermöglichtKünftige Reisende können sich bei der Hotline über präventive Gesundheitsmassnahmen vor einer Reise informieren. Sie erfahren dort auch, welche Vorsichtsmassnahmen beispielsweise bei chronischen Krankheiten zu treffen sind. So ist es möglich, Ratschläge in Bezug auf seinen Gesundheitszustand oder eine bestehende Pathologie vor der Abreise einzuholen. Im Bedarfsfall wird die Vereinbarung eines Termins, beispielsweise bei einem Spezialisten, dank der Partnerschaft mit der Hirslanden-Gruppe vereinfacht. Sollte eine Person nach der Rückkehr in die Schweiz besondere Symptome aufweisen, ist auch eine Nachbetreuung möglich.Jederzeit kompetente Beratung und InformationenDie Travel & Health: Info-Line by TCS MyMed & Hirslanden ist ab dem 4. Juli 2023 in Betrieb. Unter der Telefonnummer 058 827 67 00 können sich TCS-Mitglieder von Montag bis Freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr und am Samstag von 8.00 bis 16.00 Uhr beraten lassen.Die Covid-Line hat sich bewährtDer TCS hatte während der Covid-19-Pandemie eine Hotline eingerichtet, bei der alle Mitglieder Informationen über die im Falle einer Reise zu treffenden Massnahmen und die im Zielland geltenden Einschränkungen erhalten konnten. Von Dezember 2020 bis Ende 2022 wurden über die Covid-Line mehr als 33'000 Anrufe beantwortet und rund 23'000 Krankenakten angelegt, womit der Bevölkerung in einer schwierigen Zeit eine wertvolle Dienstleistung zur Verfügung gestellt wurde.Engagement des TCS im Bereich GesundheitDurch den ETI-Schutzbrief ist der TCS seit mehr als 60 Jahren im Bereich Gesundheit engagiert. Im Jahr 2022 führte das hausinterne Ärzteteam rund 1'800 medizinische Evaluationen durch. Der grösste Mobilitätsclub der Schweiz betreibt das Online-Informationsportal TCS MyMed, das Antworten auf alle Gesundheitsfragen gibt. Seit 2019 unterstützt der TCS die Einrichtung des ersten Lehrstuhls für Telenotfallmedizin in Zusammenarbeit mit der Universität Bern und dem Inselspital Bern. Weiter ist der TCS nach der Akquisition von Swiss Ambulance Rescue (SAR) in Genf und zwei weiteren Gesellschaften seit 2022 der grösste private Anbieter für Rettung und Krankentransporte in der Schweiz.Pressekontakt:Vanessa Flack, Mediensprecherin TCS, 058 827 34 41, vanessa.flack@tcs.ch,www.pressetcs.ch, www.flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100909047