Billwerk+ und plenigo bündeln ihre Kräfte, um ihre Präsenz in der Verlags- und Medienbranche zu stärken und ihre gemeinsame Position als europaweit führender Softwareanbieter für Abonnementverwaltung, wiederkehrende Abrechnungen und Zahlungen auszubauen.

Billwerk+, ein führender europäischer Anbieter von Subscription Management-, Recurring Billing- und Payment-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass sich der Software-as-a-Service-(SaaS)-Anbieter plenigo dem Unternehmen anschließt. Plenigo ist auf Verlagshäuser sowie Medienunternehmen spezialisiert und bietet eine Lösung für Abonnementmanagement sowie wiederkehrende Rechnungsstellung an.

Seit der Gründung im Jahr 2013 hat sich plenigo zu einem der führenden SaaS-Anbieter für leserfinanzierte Geschäftsmodelle moderner Verlage in der DACH-Region entwickelt. Die Softwarelösung umfasst das Management des Abo-Vertriebs, wiederkehrende Abrechnung, die Steuerung der Zahlungsabwicklungen sowie zahlreiche branchenspezifische Funktionen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kempten im Allgäu und unterhält weitere Standorte in Berlin und Hamburg. Derzeit betreut plenigo knapp 70 Kunden, darunter renommierte deutsche Medienhäuser wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der SPIEGEL, Heise Medien, die Süddeutsche Zeitung und die Ebner Media Group.

Mit plenigo stärkt die Billwerk+ Gruppe ihre Präsenz in der Verlags- und Medienbranche, um die notwendige Transformation der technischen Infrastruktur der Branche voranzutreiben. Das Produktangebot von plenigo ergänzt das Lösungsportfolio von Billwerk+ in den Bereichen Digital- und Print-Publishing in hohem Maße. Darüber hinaus ergibt sich ein internationales Wachstumspotenzial durch die Nutzung der bereits starken Präsenz von Billwerk+ in der DACH-Region, den nordischen Ländern und in Frankreich.

Im Zuge der Transaktion werden die plenigo-Gründer Thorsten Petter und Maximilian Schweitzer Gesellschafter der Billwerk+ Gruppe. Beide werden in ihren bisherigen Rollen die Entwicklung der Plattform weiterhin aktiv vorantreiben und die Marktposition der Gruppe im Verlags- und Medienumfeld national wie international ausbauen.

Die Mehrheitsbeteiligung an Billwerk+ hält PSG Equity (kurz PSG). Als eine führende Beteiligungsgesellschaft verfolgt PSG Partnerschaften mit Software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen, um deren Wachstum zu beschleunigen und in Europa und den USA zu expandieren.

"plenigo hat den technologischen Wandel in der deutschen Verlagswelt in den vergangenen Jahren eindrucksvoll vorangetrieben. Wir freuen uns, dass wir durch die Integration von plenigo in die Gruppe diese Entwicklung weiter beschleunigen und Verlage in Deutschland sowie Europa dabei unterstützen können, die Transformation zur digitalen Leserfinanzierung erfolgreich zu meistern", so Dr. Ricco Deutscher, CEO und Mitgründer von Billwerk+. "Im Rahmen von Billwerk+ ergeben sich neue Optionen für die bestehenden plenigo-Kunden und erhebliche Wachstumschancen für die Gruppe, die wir auf dem Weg zum europäischen Champion für Subscription Management-, Recurring Billing- und Payment-Software begleiten."

"Dieser Zusammenschluss ist der richtige Schritt, um unseren Kunden die Entwicklungsgeschwindigkeit und Perspektive zu geben, die sie in einem dynamischen Markt für die Transformation ihrer Technologielandschaft benötigen", sagt Thorsten Petter, CEO und Mitgründer von plenigo. "In einem starken Team mit einer gemeinsamen Vision wollen wir die technologische Basis für zukunftsweisende Geschäftsmodelle der Leserfinanzierung für Verlage in Deutschland und Europa vorantreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Teams von Billwerk+ und PSG, um dieses Ziel zu erreichen."

"Die Fragmentierung des europäischen Marktes für Abonnementverwaltung und wiederkehrende Zahlungen bietet nach wie vor eine große Chance für die Entwicklung eines wirklich europäischen Marktführers, kommentiert Romain Railhac, Managing Director bei PSG. "Durch die Integration von plenigo in die Billwerk+ Gruppe haben wir eine signifikante Präsenz in der Verlags- und Medienbranche in DACH gewonnen. Gleichzeitig verbessern wir dadurch die Plattform, um das kontinuierliche Wachstum und die Entwicklung von Billwerk+ zu einem skalierbaren europäischen Marktführer zu unterstützen."

plenigo ist die dritte Akquisition, die Billwerk+ seit der Erstinvestition von PSG im Mai 2021 unternommen hat. Sie folgt auf die im Januar 2022 abgewickelte Übernahme von Sofacto, einem führenden französischen Anbieter von Salesforce-Technologie für Abonnementverwaltung und wiederkehrende Rechnungsstellung. Im November 2021 hatte Billwerk+ sich mit Reepay einer führenden dänischen cloud-basierten SaaS-Plattform zusammengeschlossen, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Zahlungsprozesse und Abonnements zu verwalten.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Billwerk+

Billwerk+ stellt eine cloud-basierte Plattform für Payments, Billing und Subscription Management bereit, die die Verwaltung und Abrechnung wiederkehrender und verbrauchsabhängiger Dienstleistungen vereinfacht. Auf diese Weise trägt die Plattform von Billwerk+ einen wesentlichen Teil zur digitalen Wertschöpfungskette für Abo-Geschäftsmodelle bei. Heute beschäftigt Billwerk+ mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten: Frankfurt, Kopenhagen, Montpellier, Gdansk und Minsk. www.billwerk.plus

Über Plenigo

plenigo entwickelt und betreibt eine Software-as-a-Service-Plattform, auf der vor allem Verlage im Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt leserfinanzierte Geschäftsmodelle entwickeln und ausbauen können. Ursprünglich mit dem Fokus auf digitale Geschäftsmodelle gegründet, betreiben mittlerweile zahlreiche Verlage auch ihr Printgeschäft auf der plenigo-Lösung. Zu den Kunden von plenigo zählen einige der renommiertesten deutschen Medienmarken wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der SPIEGEL, Heise Medien, die Süddeutsche Zeitung und die Ebner Mediengruppe. Gegründet im Jahr 2013, beschäftigt plenigo rund 25 Mitarbeiter an den Standorten Kempten im Allgäu, Berlin, Hamburg und Belgrad. www.plenigo.com

Über PSG Equity

PSG ist eine Growth-Equity-Firma, die mit Software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen zusammenarbeitet. Sie hilft ihnen, transformatives Wachstum zu realisieren, strategische Chancen zu nutzen und starke Teams aufzubauen. PSG hat bereits über 120 Unternehmen unterstützt und mehr als 450 Add-on-Akquisitionen vermittelt. Das Growth-Equity-Unternehmenverfügt daher über umfangreiche Investmenterfahrung, tiefgreifendes Fachwissen in den Bereichen Software und Technologie und ist bereit mit den jeweiligen Managementteams umfassend zusammenzuarbeiten. PSG wurde 2014 gegründet und verfügt über Büros in Boston, Kansas City, London, Paris, Madrid und Tel Aviv. Weitere Informationen über PSG finden Sie unter www.psgequity.com.

