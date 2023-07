© Foto: Arne Dedert - dpa



Der DAX muss heute ohne Impulse aus den USA auskommen. Dennoch werden leichte Gewinne für den deutschen Leitindex erwartet. Analyst Thomas Altmann warnt jedoch vor zu viel Gier am Markt. Mahnung zu mehr Vorsicht?

Der DAX startet am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel. Im frühen Handel notiert der deutsche Leitindex bei 16.086 Punkten (Stand: 04.07.2023, 09:05 Uhr).



Da die Wall Street heute wegen des Nationalfeiertags "Independence Day" geschlossen bleibt, fehlen Impulse aus den USA. Bereits am Montag gab es in einer verkürzten Sitzung kaum Bewegung. Der S&P 500 schloss leicht im Plus bei 4.455 Punkten. Auch der Nasdaq 100 beendete den gestrigen Handelstag mit einem hauchdünnen Plus bei 15.208 Punkten.



Marktexperte Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, schätzt die Lage am deutschen Aktienmarkt heute wie folgt ein: "Die Umsätze in den 40 DAX-Werten waren bereits gestern gering. Aufgrund des heutigen US-Feiertags könnte die Handelsaktivität heute noch geringer ausfallen. Das heißt aber nicht automatisch, dass auch die Bewegungen gering sein werden. Denn in einem dünnen Markt reichen schon wenige große Orders, um den Markt zu bewegen".



Und weiter: "Das primäre Ziel lautet für den DAX weiterhin, die 16.000 zu verteidigen. Ein schneller Rückfall unter die 16.000 würde die Stimmung unter den Anlegern deutlich dämpfen. Ein stabiler Boden oberhalb der 16.000 könnte dagegen als Sprungbrett für einen neuen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch wahrgenommen werden."



Altmann verwies auch auf den Fear & Greed Index. Dieser sei "mit 85 von 100 maximal möglichen Punkten in den Bereich der extremen Gier vorgedrungen. Als Kontra-Indikator mahnt der Fear & Greed Index damit zu erhöhter Vorsicht. Übertriebene Gier war am Aktienmarkt in der Vergangenheit noch nie gesund."

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion