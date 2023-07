Heraeus Precious Metals hat am Montag einen neuen Bericht veröffentlicht. Darin teilte das auf Edelmetalle spezialisierte Research-Haus mit, dass die erneut hawkische Haltung von Fed-Chef Powell nach dem Treffen im Juli in Kombination mit jüngsten US-Wirtschaftsdaten die Chancen auf weitere Zinsanhebungen erhöht hat."Die Zins-Trader gehen nun davon aus, dass die erste Zinssenkung im Mai 2024 erfolgen wird, den Zins-Peak prognostizieren sie für Ende 2023. Das könnte für Gold in den nächsten zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...