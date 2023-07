HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 34 auf 25 Euro gekappt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit einer großen und facettenreichen Gewinnwarnung habe der Energietechnik-Konzern die Anleger nach einer guten Kommunikationsphase unvorbereitet getroffen, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es dürfte mehrere Jahre dauern, bis sich die Wahrnehmung der Aktie durch die Investoren wieder ändert. Die aktuelle Bewertung wecke aber das Interesse von Anlegern, die Potenziale und Risiken tiefergehend abwägen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000ENER6Y0