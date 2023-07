Zürich (ots) -Nach fünf Jahren intensivem sammeln, redigieren und sichten von Unterlagen, Fotos und Videos konnte nun das Resultat in dieser neuen Webseite veröffentlicht werden:www.bazillusarchive.chDie auch auf Englisch abrufbare Webseite enthält Informationen über die Aktivitäten aller weitherum bekannten Bazillus-Musikclubs und auch Beiträge über andere Lokalitäten zurück bis ins Jahr 1959.Übersichtlich gestaltet wird in der Homepage u.a. über Geschichten, Clubs, Projekte, Events sowie mit Bazillus verbundene Personen berichtet.Bazillus Archive MitarbeitListe aller Supporter (https://www.bazillusarchive.ch/info/supporters)Herausgeber: Förderverein BazillusKlubInitiative: Beat Kennel (https://www.bazillusarchive.ch/info/beat-kennel)Datenbank, Web-Code: Michael Vögeli (https://multi-vitamin.ch/)Gestaltung: Urs Althaus (https://ursalthaus.com/), Julia EstradaBeratung: Flo Stoffner (https://www.bazillusarchive.ch/person/47), Dieter Schärer (https://www.bazillusarchive.ch/info/dieter-und-jolanda-schaerer)Lektorat Englisch: Franziska Oliver (https://www.bazillusarchive.ch/person/2905)SRF Kontakt: Alexis Amitirigala (https://www.bazillusarchive.ch/person/30)Filmdigitalisierung: Timo Inderfurth (https://www.bazillusarchive.ch/person/3126)Archiv Africana: Beat Scheuble (https://www.bazillusarchive.ch/person/3111)Archiv Platte 27: Jonas C. Haefeli (https://www.bazillusarchive.ch/person/2396)Archiv Diverses: Bruno Spoerri (https://www.bazillusarchive.ch/person/91)bazillusmusic.comKonzept, Mastering: Balint Dobozi (https://www.bazillusarchive.ch/person/240)Web-Code, Mastering: Marton Dobozi (https://www.bazillusarchive.ch/person/334)Remixes, Editing: Beat Kennel (https://www.bazillusarchive.ch/info/beat-kennel)Recording, Mixdown: Flo Götte (https://www.bazillusarchive.ch/person/8)Pressekontakt:Förderverein BazillusKlubBeat KennelSeebahnstrasse 177CH-8004 Zürich+41 43 501 57 40Email: feedback@bazillusarchive.chOriginal-Content von: Förderverein BazillusKlub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096187/100909051